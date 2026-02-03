テレビ朝日は、「ヒーローライブスペシャル2026」を5月3日から5月5日までの3日間、グランドプリンスホテル新高輪にて開催する。チケットは、2月3日正午12:00よりローソンチケットにて先行抽選受付を開始。

本イベントはヒーローDAY、プリキュアDAY、ヒーロー＆プリキュアDAYの3日間開催。ヒーローDAYでは新ヒーローの「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」と「仮面ライダーゼッツ」が“夢”の共演。これまでみんなを守ってくれた歴代ヒーローたちも駆けつけ、オリジナル脚本で最高に“ギャバい”ヒーローショーを届ける。

プリキュアDAYでは『名探偵プリキュア!』のキュアアンサー、キュアミスティック、キュアアルカナ・シャドウに加え、プリキュアオールスターズも大集結。はなまる素敵なスペシャルダンスステージを披露して会場を盛り上げる。そして、プレミアム公演ではスペシャルライブも予定。

ステージ終了後には、憧れのヒーローやプリキュアとのハイタッチ会（有料）を実施するほか、キャラクターとの撮影会やワークショップ、限定グッズが並ぶヒーローマーケットなど、家族で楽しめるコーナーも用意。詳細は後日イベント公式サイトにて順次発表していく。

「ヒーローライブスペシャル2026」開催概要

日時

5月3日(日・祝)、4日(月・祝)、5日(火・祝）

会場

グランドプリンスホテル新高輪 大宴会場 飛天 （〒108-0074 東京都港区高輪3-13-1）

券売スケジュール

2月3日12:00～ ローソンチケットにてチケット先行抽選受付開始。受付は2月16日23:59まで。

ショー公演情報

5月3日(日・祝) ヒーローDAY「スーパーヒーローショー」(1)9:15～/(2)11:45～/(3)14:15～★

5月4日 (月・祝) プリキュアDAY「プリキュアオールスターズがやってくる!」(1)9:15～/(2)11:45～/(3)14:15～★

5月5日(火・祝) ヒーロー＆プリキュアDAY「スーパーヒーローショー」 (1)9:15～/(3)14:15～★、「プリキュアオールスターズがやってくる!」(2)11:45～/(4)16:45～★

※★の公演はスペシャルLIVE付きのプレミアム公演

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映AG・東映

(C)ABC-A・東映アニメーション