バンダイは、『仮面ライダーゼッツ』より、「DXデュアルメアカプセム」(3,850円)と「DXトリプルゼッツァー」(6,380円)を2月21日に発売する。また、両商品をセットにした「DXトリプルゼッツァー＆デュアルメアカプセムセット」(10,230円)も同日に発売する。

「DXデュアルメアカプセム」(3,850円)

「DXデュアルメアカプセム」(3,850円)は、『仮面ライダーゼッツ』に登場するパワーアップカプセム「DXデュアルメアカプセム」の玩具。デュアルメアカプセムの両翼を開いて変形し、別売りの「変身ベルト DXゼッツドライバー」にセットしボタンを押すことで中央が発光＆回転、仮面ライダーゼッツ カタストロムに変身できる。

さらに、中央のパーツを回転しモードチェンジすることで絵柄が変化。仮面ライダーゼッツ オルデルムへの変身遊びも楽しめるアイテムだ。

セット内容

デュアルメアカプセム…1

「DXトリプルゼッツァー」(6,380円)

「DXトリプルゼッツァー」(6,380円)は、仮面ライダーゼッツ カタストロム、オルデルムが使用する最強武器。最大3個のライダーカプセムをセットし、レバーを操作すると、カプセムと銃口が超・超回転し必殺技が発動。

さらに、別売りの「DXデュアルメアカプセム」をセットし超必殺技を放つことができる。レジェンドライダーカプセムの「ゼッツ カタストロムカプセム」が付属。

セット内容

トリプルゼッツァー…1

ゼッツ カタストロムカプセム…1

「DXトリプルゼッツァー＆デュアルメアカプセムセット」(10,230円)

「DXトリプルゼッツァー＆デュアルメアカプセムセット」(10,230円)は、仮面ライダーゼッツ カタストロム、オルデルムが使用する「DXデュアルメアカプセム」「DXトリプルゼッツァー」の2アイテムが収録されたスペシャルセット。デュアルメアカプセムをトリプルゼッツァーにセットすることで最強必殺技が発動する。

セット内容

トリプルゼッツァー…1

デュアルメアカプセム…1

ゼッツ カタストロムカプセム…1

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映