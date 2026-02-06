バンダイスピリッツは、『仮面ライダーゼッツ』より「S.H.Figuarts 仮面ライダーノクス」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月6日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2026年8月発送予定。

『仮面ライダーゼッツ』より、「ノクス」がノクスドライバーとシャドウカプセムを使用して変身した姿「仮面ライダーノクス」が、S.H.Figuartsに登場。

特徴的な全身のオレンジ・ブルー・シルバーのメタリックカラーを丁寧に塗り分け。股関節をはじめとした各部関節の広い可動域により、パンチ、キックポーズ等ダイナミックなアクションも自在に決まる。

さらに、ブレイカムバスターが付属し、カリバーモード／ランチャーモードの2形態へ変形が可能。付属の交換用手首パーツと合わせて、武器を振るう迫力あるアクションシーンを楽しめる。

胸のドライバーは回転可能で、必殺技の発動時のシーンも再現可能。別売りの「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ」などと並べることで『仮面ライダーゼッツ』シリーズの世界観がさらに広がる。







(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映