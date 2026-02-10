バンダイ ライフスタイル事業部では、1月から6月30日までの期間、対象商品となる「光るパジャマ」シリーズを購入し、アンケートに回答・応募した人の中から、抽選で総計400名に「光るキャラねる袋」が当たる、「光るパジャマ キャラねる袋キャンペーン」を開催する。

本キャンペーンは全国衣料量販店やバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」で発売される『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』や『仮面ライダーゼッツ』、『名探偵プリキュア!』の「光るパジャマ」を購入した人を対象に、キャンペーンオリジナルの暗いところで光る「キャラねる袋」を総計400名にプレゼントする。​

「光るキャラねる袋」はサイズ縦約150cm×横約90cm、ファスナーで上側と下側を分離することができ、お洗濯がしやすい仕様になっている。暗くなると光る蓄光プリントがビッグサイズにパワーアップし、 大好きなキャラクターと一緒におやすみできる。​なお、購入したパジャマと同じキャラクターの「光るキャラねる袋」が当たる。​

購入キャラクターのボイスメッセージはアプリ「きゃらからふぉん」で楽しめる。アプリをダウンロードすると生活にあわせて選べる「おはよう」や「おやすみ」など、キャラクターからのメッセージを聞くことができる。

暗いところで光る「光るパジャマ」は蓄光プリントでキャラクターがデザインされており、「暗いところが怖い」というお子さまの声と、「夜なかなかパジャマを着てくれない」という親御さまの声から生まれた。​15年以上継続的に販売しているこのパジャマは「子どもが自分からパジャマを着て布団に入るようになった」という親御さまの声や、「ヒーローがいっしょだから、暗いところも怖くない」というお子さまの意見が多く寄せられている。

また、2月4日より横浜ワールドポーターズにあるバンダイナムコCross Store横浜内のライフスタイルバンダイオフィシャルショップでは初となる「光るパジャマ」コーナーをオープンする。パジャ麻呂のフォトスポットなど、楽しいおやすみタイムを演出する幅広い商品ラインアップ展開し、「光るパジャマ」の魅力を届ける。

(C)ABC-A・東映アニメーション

(C)テレビ朝日・東映AG・東映

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映