有吉弘行「娘が絶対に嫌がる(笑)」　義足生活のはちみつ二郎が明かした“願望”とは

15日のテレビ朝日『有吉クイズ』(毎週日曜24:40～25:10)では、「ハチミツ二郎が行く!! 電動車椅子さんぽ」第2弾後編が放送された。

同番組は、日頃MCとして番組を仕切っている有吉弘行が“イチ解答者”となり、体を張った問題や、プライベートを切り売りした禁断の問題に挑む面白クイズバラエティー。

15日は、有吉がハチミツ二郎(東京ダイナマイト)と電動車椅子で散歩する企画第2弾「ハチミツ二郎が行く!! 電動車椅子さんぽin五反田」の後編を放送。

2025年1月に「有吉とメダルゲーム」回に出演した際、「BSで電動車椅子さんぽの番組がやりたい」と語っていた二郎。それを受けて、同年3月にBSでのレギュラー化を目指したパイロット版として地上波で第1弾を放送したところ、大きな反響が。「ギャラクシー賞」2025年4月度の月間賞を受賞した。

前編では、昨年9月の手術後、義足生活に奮闘する二郎が有吉と再会し、関太(タイムマシーン3号)とともに、思い出の地・五反田を巡る様子が放送された。

後編となる今回は、二郎が「好きな女性芸人No.1」だとベタ惚れするヒコロヒーが合流。運転免許のないヒコロヒーも電動車椅子を初体験しながら、4人で二郎が「どうしても行きたかった」という絶品ステーキハウスを目指した。

ステーキ店では、二郎の近況に質問が集中。有吉に「もうバイクには乗れないの?」と聞かれた二郎は、「乗れます」と答えつつ、「トゥクトゥクにしようと思っている」と話す。その理由について「車の運転は怖いので、トゥクトゥクはバイクの運転(操作)じゃないですか? 後ろに人も乗せられるし、車いすも載せられる」と語る。この回答に有吉は「娘、絶対に嫌がる(笑)」とツッコんでいた。

さらに、漫才での舞台復帰で「みんなを泣かせたい」と話した二郎。「義足になったからこそ、逆にまたやれるかなと思っている」とプロレス挑戦にも意欲を見せる。

これには、「二郎が気落ちしているかなと思っていたけど、逆に元気が出ていたことが何よりうれしい」と語った有吉も「プロレスやりたいね!」と笑顔を見せるなど、終始笑いと優しさがあふれる散歩となった。