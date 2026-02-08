「入院中は知人のお宅に…」はちみつ二郎、昨年9月の手術後は義足生活　電動車椅子で思い出の町巡り

9日のテレビ朝日『有吉クイズ』(毎週日曜24:40～25:10)では、「ハチミツ二郎が行く!! 電動車椅子さんぽ」第2弾が放送される。

同番組は、日頃MCとして番組を仕切っている有吉弘行が“イチ解答者”となり、体を張った問題や、プライベートを切り売りした禁断の問題に挑む面白クイズバラエティー。

9日は、有吉がハチミツ二郎(東京ダイナマイト)と電動車椅子で散歩する企画第2弾「ハチミツ二郎が行く!! 電動車椅子さんぽin五反田」の前編を放送する。

2025年1月に「有吉とメダルゲーム」回に出演した際、「BSで電動車椅子さんぽの番組がやりたい」と語っていた二郎。それを受けて、同年3月にBSでのレギュラー化を目指したパイロット版として地上波で第1弾を放送したところ、大きな反響が。「ギャラクシー賞」2025年4月度の月間賞を受賞した。

今回は、昨年9月の手術後、義足生活に奮闘する二郎が約1年ぶりに有吉と再会。ずっと気にかけていた有吉に、「今は痛みもないし、体の数値もいい」「まだ仮なので、野性爆弾のくーちゃん(くっきー!)にカッコイイのを作ってもらおうかな?」など、義足の実情や現在の暮らし、目標などを語りつつ、「高校生のときに配達のバイトで回っていた」という思い出の地・五反田で、有吉と行きたい3つのスポットを巡る。

一行がまず向かったのは、「娘へのプレゼントを買いたい」という二郎の希望をかなえるショップ。店内をチェックしながら、有吉は「入院中は知人のお宅に預かってもらっていた娘と再び一緒に暮らしている」という二郎の言葉に顔をほころばせる。

すると、二郎が「有吉さんのお子さんへのプレゼントも買いたい」といい、愛する娘のためにプレゼントを選ぶ二郎と一緒に有吉も悩み始める。

