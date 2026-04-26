櫻井翔がMCを務めるフジテレビ系バラエティ番組『真剣遊戯! THEバトルSHOW』(毎週月曜20:00～)では、27日に放送で増田貴久率いる“アイドル俳優軍”と、ハライチ(岩井勇気・澤部佑)率いる“芸人バラエティ軍”が激突する。新遊戯「2文字つなぎサバイバル」では、王林が「なまりで言葉を分からなくさせる!」と宣言し、那須雄登がまさかの一撃脱落。黒木華、小島健、松下洸平、杉谷拳士らも本気のゲームバトルに挑む。

櫻井翔を主宰に迎え、各6人で構成されるアイドル俳優軍と芸人バラエティ軍が、オリジナルのゲームで対決する新ゲームバラエティの同番組。

アイドル俳優軍には、リーダーの増田に加え、黒木華、小島健(Aぇ! group)、那須雄登(ACEes)、松下洸平、松田宣浩が集結。対する芸人バラエティ軍は、リーダーのハライチに、王林、岡部大(ハナコ)、杉谷拳士、やす子が加わる。

今回両軍が挑むのは、瞬発力と判断力が試される「忍者斬りパニック」、知力の遊戯「2文字つなぎサバイバル」、心理戦の「カケヒキあっちむいてホイ」の3つ。各遊戯の前には作戦会議が行われ、誰がどのゲームに挑戦するのか、どんな戦略で臨むのかを話し合うことができる。相手チームの調子をうかがいながらどう攻めるかが勝負の鍵となる。

新遊戯「2文字つなぎサバイバル」は、両軍が交互に座り、2文字に続く言葉をリズムに合わせて順番に答えていくゲーム。お題に合わない言葉を言ったり、言葉が出なかったりすると脱落となる。リズムを取りながら、前の人が言った2文字に続く言葉と、次の人へ伝える2文字を同時に考えなければならず、集中力が求められる。

作戦会議で「澤部さんを倒す!」と意気込むアイドル俳優軍に対し、芸人バラエティ軍の王林は「なまりで言葉を分からなくさせる!」と宣言。最初のお題「都道府県の名前」では、47もあるため余裕かと思いきや、頭脳派の那須がまさかの一撃で脱落する。さらに「山手線の駅名」のお題では、大阪出身の小島が「大阪環状線やったら言えるんですけど、山手線は…」と弱気な表情を見せる。

「カケヒキあっちむいてホイ」では、黒木と王林が対決。あっちむいてホイが苦手だという黒木は「もう帰りたい…」と本音を漏らすが、「ここぞという時は強く行くタイプ!」と気持ちを立て直して真剣勝負に挑む。松下と岩井、小島とやす子の対決も見どころだ。

「忍者斬りパニック」では、ノーマルモードに増田と杉谷が挑戦。瞬時に判断しながら足を動かしポイントを稼ぐ増田に対し、杉谷は大事な剣を落とすハプニングを起こす。「変な動きしないで!!」「余計な動きが多いよ!」とチームメートからやじが飛び、櫻井からも「とんでもないお調子者が出ちゃったね」と言われるが、ここぞという場面では元プロ野球選手らしい動きを見せる。松田＆那須、澤部＆岡部のペア対決にも注目だ。

前回放送では、芸人バラエティ軍の“櫻井チャンス”として「カケヒキあっちむいてホイ」に挑戦した櫻井が、アイドル俳優軍の宮舘涼太(Snow Man)を見事ドボンにし、芸人バラエティ軍を優勝に導いた。今回も両軍のために気合を入れる櫻井は、再び勝負の流れを変える存在となるのか。

収録後、澤部は「こういう番組、久しぶりだったのでめちゃくちゃ楽しかったです! メンバーを見ると俳優アイドル軍が強そうなんですけど、僕たち芸人バラエティ軍も頑張ったと思います! 非常に熱くなるいい戦いでした!」とコメント。岩井は「活気がありましたね。精神を削るようなバトルが繰り広げられていました! 櫻井さんの格好いいところとおちゃめなところ、どっちも見れたのがよかったです」と振り返った。

増田も「久しぶりにちゃんと喜んで、悔しがれた収録でした。これぞテレビだなって! リーダーとして活躍できたか分からないんですけど、みんなと楽しめたのでよかったです!」と手応えを語った。さらにキーパーソンについて、澤部と岩井は王林を挙げ、増田は「Aぇ! groupの小島くんがここぞという時に出てくるので、注目してもらえたらうれしいです!」と呼びかけている。

【編集部MEMO】

『真剣遊戯! THEバトルSHOW』の企画・総合演出は、ハライチがMCを務める『ぽかぽか』総合演出の田村優介氏が担当している。

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