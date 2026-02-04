タレントの若槻千夏が出演する、テレビ朝日のバラエティ番組『若槻千夏のうるさい心理テスト』(毎週火曜26:36～ 一部地域を除く)が3日に放送された。

3日の放送には、恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』で人気を博した18歳のMON7Aがゲストとして登場。誕生日プレゼントをテーマにした心理テストに挑戦した。

恋愛についてのトークになると、MON7Aは「最後に付き合っていたのが中学1年生で、4年前」と告白。この発言に若槻は、「中学1年生が4年前!?」と驚きつつ、「若! つら～!」とあまりの世代差に、思わず驚きを隠せない様子だった。

当時付き合っていたのは、他校の生徒だったそうで、出会いはインスタグラムだったという。これに若槻は「すごい今っぽい!」と感心した様子を見せた。

さらに話は、中学生ならではの恋愛観へ。若槻が「中学生って、高いものをあげたりしないじゃん?」と投げかけると、MON7Aは「プレゼントは、あげるのも、もらうのも同じ金額だった」と当時を振り返っていた。

「恋人からの誕生日プレゼントが自分のあげたものよりだいぶ安い……あなたは?」という心理テストに挑戦したMON7A。

「気にするけど何も言わない」「何も言わないけど次から自分も安くする」「気にしない」「その場で文句を言う」の選択肢の中から、「『その場で文句を言う』一択」と回答し、相手に「いいシャンプー」をあげた時のお返しが「お菓子の詰め合わせ」だった場合はブチ切れると語り、スタジオをざわつかせた。

その理由について、MON7Aは「金額の差じゃない。気持ちがまず釣り合ってない」と主張し、「気持ちを溜めるのもよくない。思ったことは全部言いたい」と持論を明かした。