お笑い芸人の有吉弘行が8日、JFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演。日本の風物詩を絶賛する場面があった。

有吉弘行

「誰に教わって、どうやって技術磨いてる?」

さっぽろ雪まつりの話題になり、「めっちゃうまいよね! みんな、なんでこんなセンスあんの? って思うわ」「彫刻家がやってんの? みたいなさ。すごいよな」と感心しきりの有吉。

青森ねぶた祭についても、「うまっ! みたいな。青森のおじいさんとかおじさんが作るものが、すげー! めっちゃいいじゃん! っていう。あれはすごい才能だよな」と感嘆し、「誰に教わって、どうやって技術磨いてるんだよ。1年に1回で、どうやってこの技術磨いてんだよって思わない?」と熱弁が止まらず。

「いつもすっげー! って思う」とテンション高めだったが、一転、「近所の人たちが雪だるま作ってたけど、下手だよ? なんでちゃんと丸作れないの?」と冗談交じりにぼやいた有吉。番組アシスタントから「ダメですよ」と注意を受けながら、「それに比べて、ねぶたと雪まつりすげー!」と声を上げていた。