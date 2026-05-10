「本当にカッコよかった」お笑いタレントのビビる大木が、デビュー前の元SMAP・草なぎ剛のエピソードを語った――。

草なぎ剛

「女子が“草なぎ～光GENJIに手紙渡してよ～!”とか」

幼稚園と中学校の同級生で、小学校でも少年野球チームで一緒だった大木と草なぎ。7日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)にゲスト出演した大木は、「クラスは別だったんですけど、草なぎくんが学年にいた」と中学時代を回想。当時は、光GENJIが大人気で、「光GENJIのバックでSMAPが踊ってたんで。それで早退してた」「学校中の女子が、“草なぎ～光GENJIに手紙渡してよ～!”とかそんな感じで。ザワザワしてて」と懐かしそうに振り返った。

また、グループは結成していたものの、デビュー前だったSMAP。大木は、「埼玉の春日部市の田舎の中学校ですよ? そこに、草なぎくんの追っかけが来てましたから」というエピソードも披露。ナインティナインの矢部浩之が、「すごい時代を見てるね。すごいな、アイドル」と驚くと、「草なぎくんは本当にカッコよかったから。中学時代は体操部で、バク転もできて」と感嘆しつつ、「同じ中学校っていう話になると、“かたやSMAP、かたや大木かよ”みたいな(笑)」と密かな悩みもぶっちゃけていた。