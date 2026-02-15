俳優の吉田羊が10日、東京・代官山に12日にオープンするディオールのコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」のオープンイベントに登場した。

吉田羊

グレーのブラウスに黒のプリーツスカートで上品なスタイル

「ディオール バンブー パビリオン」は、パリ本店の佇まいを日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観が象徴的なコンセプトストア。メンズ・ウィメンズのファッションをはじめ、レザーグッズ、シューズ、ジュエリー、オーダーメイドまでディオールの魅力を体感できる。

吉田は、グレーのブラウスに黒のプリーツスカート、ディオールのバッグを合わせた上品なスタイルを披露。ファッションのポイントを聞かれると「気に入っているのが、このディオールのシガールというシリーズのバッグ。ディオールのロゴが入っているんですけど、シーリングスタンプのような形になっていて、遊び心のあるバッグになっています」とにっこり。

さらに、報道陣から「今、思い描く夢は?」と聞かれると、吉田は「俳優として、日本はもちろんですけど、世界中のすばらしい才能を持った作り手のみなさまとお仕事を一緒にできたらいいなと思っています」と思いを明かした。

イベントには吉田のほか、ディオール ジャパン アンバサダーの新木優子、横浜流星、八木莉可子、北村匠海、ディオール ビューティー アンバサダーの山下智久や、アイナ・ジ・エンド、岩瀬洋志、内田也哉子、夏帆、滝沢眞規子、當真あみ、永瀬莉子、波瑠、本田響矢が出席した。