俳優の八木莉可子が10日、東京・代官山に12日にオープンするディオールのコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」のオープンイベントに登場した。

「ディオール バンブー パビリオン」は、パリ本店の佇まいを日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観が象徴的なコンセプトストア。メンズ・ウィメンズのファッションをはじめ、レザーグッズ、シューズ、ジュエリー、オーダーメイドまでディオールの魅力を体感できる。

黒のジャケットにレザーのミニ丈スカートというファッションで、輝く美脚を大胆に披露した八木。ファッションのお気に入りのポイントには着けているリングを挙げ、「月と太陽が描かれていて……タロットカードとかにも描かれたりするじゃないですか。それがすごく可愛らしくて、とってもすてきで、お気に入りのポイントです」とほほ笑んだ。

また、バレンタインデーにまつわる思い出を聞かれると、「学生時代にチョコスコーンをたくさん作ったんですけど、一つひとつ個包装をするとあげる人数が決まってしまうので、あえてタッパーにいっぱい詰めたまま学校に持って行って。みんなに『いる～?』って言いながらクラスを回ったのが思い出です」と明かしていた。

イベントには八木のほか、ディオール ジャパン アンバサダーの新木優子、横浜流星、北村匠海、ディオール ビューティー アンバサダーの山下智久や、アイナ・ジ・エンド、岩瀬洋志、内田也哉子、夏帆、滝沢眞規子、當真あみ、永瀬莉子、波瑠、本田響矢、吉田羊が出席した。

