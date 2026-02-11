元BiSHで歌手のアイナ・ジ・エンドが10日、東京・代官山に12日にオープンするディオールのコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」のオープンイベントに登場した。

「ディオール バンブー パビリオン」は、パリ本店の佇まいを日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観が象徴的なコンセプトストア。メンズ・ウィメンズのファッションをはじめ、レザーグッズ、シューズ、ジュエリー、オーダーメイドまでディオールの魅力を体感できる。

赤いリップが映える、ジャケットとミニ丈スカートのセットアップで登場したアイナ。まぶしい脚線美をあらわにしたスタイルで魅了した。

「今、思い描く夢は?」という質問にアイナは、「アイナ・ジ・エンドとして2025年で10周年を迎えさせていただいて」と自身のキャリアを回顧。

続けて、「応援してくださるファンの方々のおかげでずっと歌い続けてこられたので、これからも感謝を忘れず、ずっと歌を歌っていきたいなと。それが支えであり、大きな夢です」と感謝を述べつつ、これからについて語った。

イベントにはアイナのほか、ディオール ジャパン アンバサダーの新木優子、横浜流星、八木莉可子、北村匠海、ディオール ビューティー アンバサダーの山下智久や岩瀬洋志、内田也哉子、夏帆、滝沢眞規子、當真あみ、永瀬莉子、波瑠、本田響矢、吉田羊が出席した。