ディオールの新コンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」のオープンイベントに登場した山下智久。洗練された着こなしとともに、“夢”やファッション観を語った。

  • 山下智久

    山下智久

東京・代官山に12日にオープンする「ディオール バンブー パビリオン」は、パリ本店の佇まいを日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観が象徴的なコンセプトストア。メンズ・ウィメンズのファッションをはじめ、レザーグッズ、シューズ、ジュエリー、オーダーメイドまでディオールの魅力を体感できる。

ディオール ビューティー アンバサダーを務める山下は、クラシカルなグレーのコートに、あえてカジュアルなスウェットを重ね、ほどよく抜け感のあるデニムで仕上げた洗練されたミックスコーデを披露。

ファッションのポイントを聞かれると、「クラシカルなコートのデザインと、少しカジュアルなスウェット生地のインナーで合わせて。クラシカルなものにリスペクトを忘れないけど新しいものをぶつけていく、というチャレンジングなファッションがポイントかなと思います」と説明。伝統と革新を併せ持つディオールの世界観と自身のスタイルを重ねるように、軽やかに着こなしていた。

さらに、「今、思い描く夢」について聞かれると、山下は「自分もそうですし、周りの友人たち、応援してくれている方、みんながハッピーになればいいなと思っています。これからもっともっと活力にあふれた環境になっていけばいいなと願っています」と願望を語っていた。

俳優・アーティストとして表現の幅を広げ続ける一方で、周囲を気遣う姿勢は変わらない。ラグジュアリーな空間に、柔らかくも芯のある山下らしさが滲んだイベントとなった。

イベントには山下のほか、ディオール ジャパン アンバサダーの新木優子、横浜流星、八木莉可子、北村匠海、ディオール ビューティー アンバサダーのアイナ・ジ・エンド、岩瀬洋志、内田也哉子、夏帆、滝沢眞規子、當真あみ、永瀬莉子、波瑠、本田響矢、吉田羊が出席した。

