「女性から男性へプレゼントを贈る」「ホワイトデーがある」など、独自の発展をしてきた日本のバレンタイン。「本命チョコ」「義理チョコ」「友チョコ」など、親しい人にチョコレートを贈る風習は特に根付いており、日本のチョコレート年間売上の20〜25%はこの日に集中するといわれています。

近年では、自分へのご褒美にチョコレートを購入して楽しむ人も増えていますが、もしも大好きなアニメのキャラクターたちがくれるとしたら…みなさんは誰からもらいたいですか? 今回は、マイナビニュース会員502人を対象に「バレンタインチョコを『もらいたい』アニメキャラ」を質問してみました。結果をランキング形式でご紹介します。

バレンタインにチョコを「もらいたい」アニメキャラランキング

「バレンタインにチョコを『もらいたい』アニメキャラ」をマイナビニュース会員502名に聞きました。

1位:しずかちゃん(3.6%)

2位:ドラえもん(3.2%)

2位:ラム(3.2%)

2位:毛利蘭(3.2%)

5位:アーニャ・フォージャー(2.8%)

5位:峰不二子(2.8%)

7位:ナミ(2.4%)

7位:フリーレン(2.4%)

9位:江戸川コナン(2.0%)

9位:浅倉南(2.0%)

9位:竈門禰󠄀豆子(2.0%)

1位:しずかちゃん(3.6%)

バレンタインにチョコを「もらいたい」アニメキャラの1位に選ばれたのは、藤子・F・不二雄の漫画を原作とした国民的アニメ『ドラえもん』に登場する「しずかちゃん(源静香)」でした。彼女は同作の主人公「のび太(野比のび太)」が憧れる可愛らしいクラスメイト。おしとやかで優しく、勉強もできるみんなのマドンナ的存在で、のび太の未来のお嫁さんでもあります。

担当声優は初代・恵比寿まさ子、2代目・野村道子、3代目・かかずゆみ。1日に3回は入浴するほどの風呂好きで、バイオリンを嗜んでいますが、その腕前はお世辞にも上手とはいえません。

アンケートでは「素敵な女の子なので貰えたら嬉しい」「昔からの憧れ」など、その純粋で清楚なキャラクター性が多くの人からの好感を集めていました。「出木杉やのび太を出し抜いてやりたい!」というユニークなコメントも寄せられています。

ユーザーコメント

純粋無垢で、昔から好きだから。(40代男性/大阪府/サービス(その他))

出木杉やのび太を出し抜いてやりたいからです。(40代男性/広島県/コンピューター機器)

昔ながらのあこがれ。(50代男性/石川県/鉱業・金属製品・鉄鋼)

2位:ドラえもん(3.2%)

2位は、1位の「しずかちゃん」と同じくアニメ『ドラえもん』に登場する国民的キャラクター「ドラえもん」でした。彼は勉強も運動も苦手な小学生「のび太(野比のび太)」の面倒を見るため、22世紀からタイムマシンに乗ってやってきた猫型ロボット。お腹にある四次元ポケットにしまった様々な"ひみつ道具"を使って、日常のトラブルを解決してくれるのび太の頼れる親友です。

担当声優は初代・富田耕生、2代目・野沢雅子、3代目・大山のぶ代、4代目・水田わさび。猫耳をかじられ失った経験からネズミが大の苦手で、「大好物はどら焼き」という設定には、原作者・藤子・F・不二雄先生自身の好みが反映されているそうです。

アンケートでは、「小さい頃からのファンだから」「ドラえもん世代だから」といった理由があがっていたほか、ドラえもんとならバレンタインを楽しく過ごせそうという声も寄せられていました。

ユーザーコメント

昔からドラえもんが好きだから。(50代女性/埼玉県/その他)

小さいころからのファンだからです。(30代女性/千葉県/その他)

ドラえもん世代だからチョコがもらえたらうれしい(40代男性/茨城県/その他)

2位:ラム(3.2%)

同じく2位には、長月達平による同名ライトノベルを原作としたアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』に登場する「ラム」がランクインしています。ピンク色のショートヘアがトレードマークの彼女は、双子の妹「レム」と共に屋敷を管理するロズワール邸のメイド。かつては亜人族最強といわれる鬼族の神童として絶大な力を有していましたが、角を折られて力の大半を失いました。

声優を務めるのは村川梨衣。辛辣な言葉を放つ毒舌家ですが、妹を溺愛し、主である「ロズワール・L・メイザース」に絶大な信頼と愛情を寄せている情の厚いキャラクターです。

アンケートではその特異なキャラクター性からか、ほかのキャラにはない「刺激的で変わったチョコが貰えそう」「怖いところもあるが…」といった傾向のコメントが目立ちました。ロズワールに対し「一途なところ」もポイントのようです。

ユーザーコメント

刺激的な変わったチョコが貰えそうなので。(50代男性/大阪府/その他)

一途な感じが尊いから(40代女性/大阪府/フードビジネス(ファストフード))

高校生の時から原作とアニメで見ていたしファンだった｡(50代男性/佐賀県/その他)

2位:毛利蘭(3.2%)

同じく2位には、青山剛昌の同名推理漫画を原作としたアニメ『名探偵コナン』に登場する「毛利蘭」が選ばれました。同作のヒロインである彼女は、主人公「江戸川コナン」の本来の姿である高校生探偵「工藤新一」の幼なじみ。探偵の父「毛利小五郎」と暮らしている料理上手なしっかり者で、居候のコナンに対しては姉のように接しています。

声優を務めるのは山崎和佳奈。空手部に所属しており、大きな大会で優勝するほどの実力者ですが雷やオバケは苦手。コナンの正体には気づいておらず、親友の鈴木園子に冷やかされつつも新一の帰りを待っています。

アンケートでは「料理上手」なところに特に票が集まり、「美味しいチョコを作ってくれそう」「美味しいチョコを知ってそう」という声が男女双方から寄せられました。また、彼女にも「一途なところが魅力」というコメントが寄せられています。

ユーザーコメント

料理が上手なので、美味しいチョコを作ってくれそうだからです。(50代女性/埼玉県/ソフトウェア・情報処理)

チャーミングで、一途な所が魅力的(40代男性/千葉県/サービス(その他))

かわいくて優しいだけでなく、空手で最強なところも格好良くて好き。(40代女性/青森県/サービス(その他))

5位:アーニャ・フォージャー(2.8%)

5位は、遠藤達哉の同名漫画を原作としたホームコメディアニメ『SPY×FAMILY』に登場する「アーニャ・フォージャー」でした。彼女は、西側の敏腕スパイ「ロイド・フォージャー」と東国の殺し屋「ヨル・フォージャー」と共に仮初の家族を築くことになる少女。その正体は、とある組織の実験で生み出された他人の心を読める超能力者で、孤児院にいたところをロイドに引き取られました。

声優を務めるのは種﨑敦美。愛らしい見た目と幼さの残る語尾が特徴的なキャラクターで、現在は名門イーデン校で特待生の称号"皇帝の生徒"を目指し、日々奮闘しています。

アンケートでは「可愛いから」「癒やしだから」という声が多数を占め、アーニャからなら「何をされても・もらっても嬉しい」というコメントが寄せられていました。

ユーザーコメント

自分の子供からもたった感じで癒されるから(50代男性/埼玉県/その他)

可愛らしくて好きなので、チョコをくれたら嬉しいから(40代女性/東京都/医療・福祉・介護サービス)

アーニャからなら何をされても嬉しい(30代男性/福岡県/インターネット関連)

5位:峰不二子(2.8%)

同じく5位には、モンキー・パンチの同名漫画を原作としたアクションアニメ『ルパン三世』に登場する「峰不二子」でした。日本を代表するセックスシンボルである彼女は、抜群のプロポーションと美貌、天才的な頭脳を持つ女泥棒。ルパン一味の仲間になったり、時には敵になって裏切る"魔性の女"であり、お宝を手に入れるためには手段を選ばないキャラクターです。

担当声優は初代・二階堂有希子、2代目・増山江威子、3代目・沢城みゆき。2012年にはアニメ放送開始40周年を記念して、彼女を主人公にしたスピンオフ作品『LUPIN the Third 〜峰不二子という女〜』も制作されました。

アンケートでは「どんなチョコをくれるのか興味がある」「おしゃれなチョコをくれそう」といった声が寄せられ、妖艶な美女である不二子がくれるプレゼントに興味津々な人が多いことが分かりました。

ユーザーコメント

どんなチョコくれるか興味ある(40代男性/神奈川県/その他)

セクシーな服装でチョコを渡してもらいたいから(40代男性/滋賀県/広告・出版・印刷)

幼少から憧れのキャラであり、今も理想の女性だから(40代男性/埼玉県/インターネット関連)

まとめ:バレンタイン、あなたは誰にチョコをもらいたい?

アンケートの結果、1位はアニメ『ドラえもん』より「しずかちゃん」となりました。世代を超えて愛されてきた国民的アニメのヒロインであり、優しくおしとやかで、しっかり者というキャラクターは、幅広い人の好感を集めていることがうかがえます。

また、2位以下は同率が乱立する混戦ぶりでしたが、やはり長寿アニメの印象深いヒロインには票が集まる傾向がみられます。そのなかで『Re:ゼロから始める異世界生活』の「ラム」や『SPY×FAMILY』の「アーニャ・フォージャー」が上位にランクインし、キャラクターはもちろん作品の人気ぶりも感じました。

ぜひ皆さんも「チョコをもらいたいキャラ」を想像しつつ、アニメ作品を楽しんでみてはいかがでしょうか。

調査時期:2026年2月5日

調査対象:マイナビニュース会員

調査数:男女合計502人

調査方法:インターネットログイン式アンケート