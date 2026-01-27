漫画『アオのハコ』は、中高一貫のスポーツ強豪校を舞台にした作品です。恋愛要素もある作品ですが、地道な努力の大切さや、全力で挑むかっこよさに関する名言・名セリフが多く登場しています。
そこで、今回はマイナビニュース会員の男女301名を対象に漫画『アオのハコ』に登場する名言についてアンケートを実施。特に印象に残った名言・名セリフをランキング形式で紹介します。
『アオのハコ』の名言ランキング
マイナビニュース会員に『アオのハコ』の名言についてアンケートを実施したところ、以下のようなランキング結果になりました。
1位「挑戦しないと 絶対勝てないじゃん」(猪股大喜: 19.5%)
2位「やらない後悔より やった後悔とかいうけどさ 相手のこと無視して自分の気持ち押し付けるようなこと したくないよな」(猪股大喜: 8.4%)
3位「やってもいないのに 想像だけで否定するのじゃ 私は納得できなかったから」(守屋花恋: 6.5%)
4位「嘘つかれるのは 寂しいんだからね」(鹿野千夏: 5.8%)
4位「何万回も言われてることだけど 頑張ってる人を見ると 自分も頑張ろうって思うよね」(守屋花恋: 5.8%)
6位「成長を実感出来ない努力なんて しんどかろうに」(針生健吾: 4.5%)
6位「自分のこと大切に思ってくれる人の言うこと以外 ガン無視でも支障ないよ」(守屋菖蒲: 4.5%)
8位「私 頑張るの得意じゃないし 我慢してすむなら我慢しないと」(蝶野雛: 3.9%)
8位「やっぱり全力な奴はかっこいい そういう姿は人に影響を与える」(針生健吾: 3.9%)
8位「一つのことに人生かけるのも かっこいいんだって思い出したわ」(針生健吾: 3.9%)
11位「俺だって思ったことある 身の程知らずって 遠くの目標かもしれないって けどそれは自分を下げる理由にはならない そんな考えに 俺は負けるわけにはいかない」(猪股大喜: 3.2%)
11位「遠くの目標を持つことを 怖がらないで欲しい どんなに身の程知らずでも それが努力する原動力になるなら それで十分だと思うし そういう人を私は 応援するよ」(鹿野千夏: 3.2%)
11位「だけど諦めたくなかったら 足を動かし続けるしかない 立ち止まるのが 1番苦しいから」(鹿野千夏: 3.2%)
11位「点を取られたら取り返す! 取られてなくても取りまくる! 人生で何万点って取るんだから 2点くらいで落ち込まない!」(後藤夢佳: 3.2%)
15位「今は2人に全然 敵わないけど 追う方が 頑張れるタイプなので」(猪股大喜: 2.6%)
15位「思い返せば 父さんも学生時代のことは 今でも色濃く残ってるものが多い きっと一瞬で過ぎていくだろう その一瞬は一生ものだ 存分に楽しみなさい」(鹿野冬樹: 2.6%)
17位「自分が『やった!』って思うまでやってないのに 苦手っていうのもなんだかイヤだなって 今までの私が苦手なことが 未来の私も苦手とは限らないでしょ」(守屋花恋: 1.9%)
17位「負けるのが怖いとか やっすいプライドがズタズタになるのとか そういうの全部受け止めて 噛み締めて 血肉にして這い進む それが強さだって 俺は思ってるから」(針生健吾: 1.9%)
17位「どれだけプライドが苦しんで泣き叫ぼうと 一勝に繋がるならなんでもいいです」(遊佐晴人: 1.9%)
20位「幸せそうなやつは幸せそうにしてろ!! じゃないとこっちが惨めになるだろ!」(岸祥一郎: 0.6%)
『アオのハコ』の名ゼリフ一覧
ここからはランクインした名言や名セリフを詳しく説明していきます。
「挑戦しないと 絶対勝てないじゃん」(猪股大喜)
出典:amazon
大喜にとって千夏は高嶺の花だ、と諭された際に登場した名言です。レベルが違いすぎると冷静に指摘された大喜ですが、スポーツマンらしく爽やかにこの言葉を返しています。
「今の自分では結果が出せないのではないか」と不安になると、挑戦を躊躇してしまいそうになりますが、一歩踏み出してみないことには何も始まりません。勇気を出すことは新たな学びや成長につながるため、大喜のようにポジティブに考えられるようになりたいですね。
【このセリフを選んだ理由】
・「大喜の性格を表すようなストレートなセリフで好きだから」(39歳女性)
・「何かをすることの大切さを改めて感じたので」(48歳女性)
・「一歩前へ踏み出す勇気をくれる」(45歳女性)
・「日常に通じる格言だと思うから」(45歳男性)
・「個人的にこのセリフに勇気づけられます」(42歳男性)
「やらない後悔より やった後悔とかいうけどさ 相手のこと無視して自分の気持ち押し付けるようなこと したくないよな」(猪股大喜)
部活で結果を残したら千夏に告白するのかと問われた大喜は、舞い上がることなくこう答えました。自分の気持ち以上に、相手の気持ちを優先し思いやる優しさが感じられます。
自分ひとりの挑戦であれば、失敗して後悔してもそこから学べることは多くあるため、勇気を出しやすいでしょう。しかし、相手が絡むことだと自己主張ばかりするわけにもいきません。状況に応じたバランス感覚の大切さに気づかせてくれる名言です。
【このセリフを選んだ理由】
・「独りよがりに動けない冷静さと臆病さが同居している」(42歳男性)
・「優しさに心が打たれたから」(48歳男性)
・「このセリフを聞いたとき、確かにそうだと思った。私もそう思うから、とても共感できた」(36歳女性)
・「実体験に通じるものがあったから」(44歳男性)
「やってもいないのに 想像だけで否定するのじゃ 私は納得できなかったから」(守屋花恋)
仕事と恋愛の両立、互いに成長できる交際を目指す花恋の芯の強さが感じられる名セリフです。互いに大事なものがある状態で交際してうまくいくのか悩みながらも、何一つ諦めようとしない前向きさが伝わります。
マイナスな決めつけは、ステップアップの可能性を制限する結果につながりかねません。「手探りでもいいからやってみる」「ダメならそのとき考える」というマインドを持てると、新しいステージが広がりやすくなるでしょう。
【このセリフを選んだ理由】
・「頭で考えるよりもまず行動した方がよいことを教えてくれているから」(33歳男性)
・「自分の好みの言葉で好きだから」(43歳男性)
・「世界観に吸い込まれた」(49歳男性)
「嘘つかれるのは 寂しいんだからね」(鹿野千夏)
出典:amazon
話の行き違いから、大喜に嘘をつかれていると誤解した千夏は、こっそりこのセリフを口にしました。寝ている大喜に向かい呟く姿が、感情表現が得意ではない千夏らしく、もどかしくて甘酸っぱいシーンです。
優しさから小さな嘘をついてしまうこともありますが、相手を傷つける結果になるケースは珍しくありません。信頼関係を築くためには、些細な嘘をつかず、どんなときでも正直に接することが大切です。
【このセリフを選んだ理由】
・「信頼している人が嘘を言っているとわかった瞬間にその信頼は消えてしまう。なので嘘は慎まないと」(46歳男性)
・「とても共感できることがあるから」(45歳男性)
・「千夏先輩の本音が聞けたシーンで大好きなシーンですね」(42歳男性)
「何万回も言われてることだけど 頑張ってる人を見ると 自分も頑張ろうって思うよね」(守屋花恋)
バドミントンの大会で、恋人が全力で戦い、敗戦する姿を最後まで見届けた花恋の名言です。結果が伴わなくても、真剣に向き合う姿は周囲にプラスの影響を与えることを示しています。
常に頑張り続けることは難しく、たまには休みたくもなりますが、そんなときに頑張っている人から受ける刺激はとても大きいです。一人で頑張ることに限界を感じたら、刺激を求めて周りの努力している人に目を向けてみるのもよいでしょう。
【このセリフを選んだ理由】
・「その通りよね。努力がすべてよ」(48歳男性)
・「最近、子どもが頑張っている姿に感動するから」(44歳男性)
「成長を実感出来ない努力なんて しんどかろうに」(針生健吾)
出典:amazon
先輩である針生は、自身の成長に気づけず焦る大喜を分析し、このセリフを呟きました。基本的には悩む後輩をあえて見守る針生ですが、ここぞというときにはしっかり道筋を示しています。
仕事や勉強でも、努力しているのに成長が感じられないと苦しくなりますよね。しかし、自分では気づいていないだけで、周囲には変化が伝わっているケースも多いです。うまくいかないときは、周りにアドバイスを求めると、視野が広がり楽になるでしょう。
【このセリフを選んだ理由】
・「冷めた感じだけれどよかったから」(41歳男性)
・「つらいときに思い出す言葉です」(48歳女性)
「自分のこと大切に思ってくれる人の言うこと以外 ガン無視でも支障ないよ」(守屋菖蒲)
出典:amazon
周囲からどう見られるか気にする大喜に、菖蒲は堂々とこの名言を伝えました。変な噂を立てられて落ち込んだときに思い出せば、気持ちがスッと軽くなります。
集団生活をしていると、周囲の意見に心が削られる場面もありますが、そんなときは自分を本当に大切に思ってくれる人のことを思い出してみてください。その人の指摘に集中すれば、その他大勢のノイズに悩まされることは少なくなるでしょう。
【このセリフを選んだ理由】
・「自分の大切な人を大切にしようと思えて心に来た」(49歳男性)
・「さっぱりしていてシンプルでいいと思いました」(48歳女性)
「私 頑張るの得意じゃないし 我慢してすむなら我慢しないと」(蝶野雛)
出典:amazon
雛が日頃から新体操への影響を考えて、食べたいものを我慢していたことを知った大喜。我慢の連続も相当な頑張りであるにもかかわらず、サラッとこのセリフを返す雛がかっこいいワンシーンです。
自分を追い詰めた方が結果を出せる人もいれば、がむしゃらに頑張ることが得意ではない人もいます。苦労の経験が美徳のように見られることもありますが、努力の形は人それぞれだと安心させてくれる名言です。
【このセリフを選んだ理由】
・「とても心に響いたからです」(39歳女性)
「やっぱり全力な奴はかっこいい そういう姿は人に影響を与える」(針生健吾)
千夏の試合観戦中、針生が大喜に伝えた名言です。手を抜かずに全力を注ぐ人は、姿だけで周囲を鼓舞する力を持っています。
物事に全力投球するエネルギーは、学生特有のものではありません。大人になっても本気で向き合うことはできますし、熱意のある人ほど周囲にポジティブな影響を与えます。物足りなさを感じる日々を過ごしている方は、久しぶりに情熱を燃やしてみてはいかがでしょうか。
【このセリフを選んだ理由】
・「説得力があって共感できてよかった」(48歳男性)
「一つのことに人生かけるのも かっこいいんだって思い出したわ」(針生健吾)
部活引退後、毎日の練習がなくなり、受験勉強の日々を過ごす針生は、バドミントンに全力を注ぐ大喜と久しぶりに話した際にこの名言を発しました。何かに没頭する学生時代の経験は、一生の記憶に残る貴重な時間です。
大人になると、仕事を投げ出して何かに没頭するわけにはいきませんが、許される範囲で深く取り組むことはできます。自分の意思でやりたいことに熱中する時間は、生きがいや成長につながるため、大人になっても続けたいものです。
【このセリフを選んだ理由】
・「一番かっこいいセリフだと思ったから」(49歳男性)
『アオのハコ』の名言一覧【キャラクター別】
ここではキャラごとの名セリフをまとめたので、あなたの「推しキャラ」の名言を探す際に役立ててみてください。
猪股大喜
- 「挑戦しないと 絶対勝てないじゃん」
- 「やらない後悔より やった後悔とかいうけどさ 相手のこと無視して自分の気持ち押し付けるようなこと したくないよな」
- 「俺だって思ったことある 身の程知らずって 遠くの目標かもしれないって けどそれは自分を下げる理由にはならない そんな考えに 俺は負けるわけにはいかない」
- 「今は2人に全然 敵わないけど 追う方が 頑張れるタイプなので」
鹿野千夏
- 「嘘つかれるのは 寂しいんだからね」
- 「遠くの目標を持つことを 怖がらないで欲しい どんなに身の程知らずでも それが努力する原動力になるなら それで十分だと思うし そういう人を私は 応援するよ」
- 「だけど諦めたくなかったら 足を動かし続けるしかない 立ち止まるのが 1番苦しいから」
守屋花恋
- 「やってもいないのに 想像だけで否定するのじゃ 私は納得できなかったから」
- 「何万回も言われてることだけど 頑張ってる人を見ると 自分も頑張ろうって思うよね」
- 「自分が『やった!』って思うまでやってないのに 苦手っていうのもなんだかイヤだなって 今までの私が苦手なことが 未来の私も苦手とは限らないでしょ」
針生健吾
- 「成長を実感出来ない努力なんて しんどかろうに」
- 「やっぱり全力な奴はかっこいい そういう姿は人に影響を与える」
- 「一つのことに人生かけるのも かっこいいんだって思い出したわ」
- 「負けるのが怖いとか やっすいプライドがズタズタになるのとか そういうの全部受け止めて 噛み締めて 血肉にして這い進む それが強さだって 俺は思ってるから」
蝶野雛
- 「私 頑張るの得意じゃないし 我慢してすむなら我慢しないと」
守屋菖蒲
- 「自分のこと大切に思ってくれる人の言うこと以外 ガン無視でも支障ないよ」
後藤夢佳
- 「点を取られたら取り返す! 取られてなくても取りまくる! 人生で何万点って取るんだから 2点くらいで落ち込まない!」
鹿野冬樹
- 「思い返せば 父さんも学生時代のことは 今でも色濃く残ってるものが多い きっと一瞬で過ぎていくだろう その一瞬は一生ものだ 存分に楽しみなさい」
遊佐晴人
- 「どれだけプライドが苦しんで泣き叫ぼうと 一勝に繋がるならなんでもいいです」
岸祥一郎
- 「幸せそうなやつは幸せそうにしてろ!! じゃないとこっちが惨めになるだろ!」
『アオのハコ』とは
三浦糀氏原作の漫画『アオのハコ』は、2021年から『週刊少年ジャンプ(集英社)』にて連載されている青春恋愛作品です。2024年にはTVアニメ第1期が放送され、第2期の製作も決定しています。
物語は、主人公の猪股大喜が、想いを寄せる鹿野千夏との突然の同居に困惑するところから始まります。作中では、互いに違う部活に所属する大喜と千夏、そして友人たちの恋愛模様や部活に取り組む姿勢がリアルに描かれており、繊細な心理描写が魅力の一つです。
また、全力で頑張るひたむきさを思い出させてくれる作品でもあります。高校生の日常が描かれていますが、達観したキャラクターが多く、大人が読んでも楽しめる作品です。
『アオのハコ』の名言や名セリフを紹介しました
今回の漫画『アオのハコ』名言ランキングには、相手への思いやりや優しさ、周囲に刺激を受けて頑張ろうとする気持ちが伝わる名セリフが多くランクインしました。
何かに全力で打ち込む素晴らしさを思い出させてくれる名言に刺激を受けたい方は、ぜひ原作を読んでみてはいかがでしょうか。キュンとしたい方には、声や動きにより青春感が増しているアニメがおすすめです。
力強い名言に背中を押され、きっと前向きな気持ちになれるでしょう。
調査時期: 2025年11月11日
調査対象: マイナビニュース会員
調査数: 男女合計301人
調査方法: インターネットログイン式アンケート
