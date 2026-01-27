漫画『Dr.STONE』(以後、『ドクターストーン』と表記)は、膨大な科学知識を持つ石神千空が、科学の力で人類を救いながら、仲間とともに石化光線の謎に迫る物語です。作中では、希望と危険が共存する科学に対する名言や、人とのつながりに関する名セリフが多く登場します。

そこで、今回はマイナビニュース会員の男女301名を対象に漫画『ドクターストーン』に登場する名言についてアンケートを実施。特に印象に残った名言・名セリフをランキング形式で紹介します。

『ドクターストーン』の名言ランキング

マイナビニュース会員に『ドクターストーン』の名言についてアンケートを実施したところ、以下のようなランキング結果になりました。

1位「繋ぐんだよバトンを 幾千年の未来に…!!!」(石神百夜: 13.5%)

2位「仲間なら言葉などなくても 心で通じる!!!」(大木大樹: 8.3%)

3位「カガクとは── 力だ」(Dr.ゼノ: 7.7%)

4位「科学の力で人類全員! もれなく助けてやるよ」(石神千空: 7.1%)

5位「大好きでした 何百年も 何千年も……!」(大木大樹: 5.8%)

5位「欲しい!!! その情熱に人は抗えない」(七海龍水: 5.8%)

7位「ファンタジーに 科学で勝ってやんぞ 」(石神千空: 5.1%)

7位「…道具に神も悪魔もないよ 使い方を決めるのは人だからね」(羽京: 5.1%)

9位「どんだけ遠くに見えようがな 再現性(ルール)をたぐれば100億%ゴールに着く それが科学だ…!!!」(石神千空: 4.6%)

10位「わかればわかるほど わかってねえって わかるようになってくんだ」(クロム: 3.8%)

10位「取引(ディール)ゲームの勝ち筋は相手を凹ますことじゃないの しめしめ俺がしてやったりって まやかしの花道を作ってあげること……!!」(あさぎりゲン: 3.8%)

10位「不思議よね ワシが死んだって誰が死んだってこうやって 科学だけは生命なんか超えちゃって 未来に重なってくんだもの──」(カセキ: 3.8%)

10位「君も私も人は皆 いつか死して塵に還る だがその思いは継がれ磨かれ── また未来へと繋がれてゆく」(コハク: 3.8%)

14位「強さとは心の強さだ 信念のために一歩一歩 延々と楔を打ち続けられるような そういう男に私は惹かれる」(コハク: 3.2%)

15位「楽しんでいないリーダーなど誰一人ついていかん 世界を楽しめることそれこそが 人を動かすリーダーの力だ!!!」(七海龍水: 2.6%)

16位「君らにはもう二度と危険って奴は訪れない これからは この俺が闘うからだ!!」(獅子王司: 1.9%)

16位「どんな苦しい一手だろうと前に進めるのならば 躊躇する者など科学王国にはいない!!」(七海龍水: 1.9%)

16位「私たちは更に磨きそして 死して次世代へと繋いでいく その悠久の研鑽に 一人の天才では 勝つことなどできませんよ」(氷月: 1.9%)

19位「人は堕落を正当化できるなら怪しいウソにも簡単に飛びつく」(あさぎりゲン: 1.3%)

座右の銘にも使える? 『ドクターストーン』の名ゼリフ一覧

ここからはランクインした名言や名セリフを詳しく説明していきます。

「繋ぐんだよバトンを 幾千年の未来に…!!!」(石神百夜)

石化光線時、宇宙にいたことで人類最後の生き残りとなった百夜の覚悟が詰まった名言です。いつか千空が石化を解くと信じて残した情報や物資は、百夜の思惑通り、数千年後の千空の助けとなりました。

数千年規模で考えるのは難しいですが、職場や学校でも「自分だけよければいい」ではなく「後輩や後任者のためにも大切なことはしっかり伝えよう」という気持ちを持つことで、環境はよりよくなっていくでしょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「名言だけではなく、屈指の名シーンだと思います」(32歳男性)

・「シンプルながら自分へのメッセージとして響いた」(49歳女性)

・「先人が繋いできた知見や失敗を現在だけでなく、後世にも繋いでいく。今の科学があるのは先人たちのおかげだと思ったから」(45歳男性)

・「希望が詰まっていてよい言葉だから」(41歳男性)

・「感動して涙が自然と流れた」(42歳男性)



「仲間なら言葉などなくても 心で通じる!!!」(大木大樹)

水中でコミュニケーションが取れずピンチに陥った際、大樹は龍水の目をしっかり見つめながら、心の中でこの言葉を発しています。実際に2人はその後、アイコンタクトとハンドサインのみで、完璧に目的を遂行するのでした。

信頼できる相手に対して、言葉にしなくても考えがわかると感じたことはありませんか? その貴重な経験の連続は、さらなる絆の構築につながります。シンプルながらも、仲間との強い信頼関係が感じられる名言です。

【このセリフを選んだ理由】

・「仲間のことを思って伝えた言葉なのでとても印象深いからです」(45歳男性)

・「本当にそうだと思える言葉だから」(49歳男性)

・「自分にもそういう仲間がいるので『そうだよな～それこそが仲間だよな』って心に残りました」(44歳男性)

・「青春そのものだと思った」(43歳男性)



「カガクとは── 力だ」(Dr.ゼノ)

千空が10歳のとき、タブレット越しに聞いたDr.ゼノの名言です。探求心を原動力に、純粋な気持ちで科学にのめり込んでいた千空にとっては、衝撃的な言葉となったことでしょう。

科学は扱い方により大きな脅威になります。料理も正しく作ればおいしく仕上がりますが、調理法次第では体調不良の原因になりかねません。普段何気なく扱うものにも、実は危険性があると再確認できるセリフです。

【このセリフを選んだ理由】

・「この作品を象徴する名言だと思ったから」(33歳男性)

・「シンプルで力強い言葉が印象に残っている」(27歳女性)

・「『Dr.STONE』でしか出ない名言だと思うからです」(38歳男性)



「科学の力で人類全員! もれなく助けてやるよ」(石神千空)

石化を機に人類の選別を要求する司に対して、千空はこのセリフで真っ向から対立しました。霊長類最強の高校生と呼ばれる司の気迫に気圧されながらも、千空は自身の信念を貫こうとします。

自身が持つ知識や能力を、人のために平等に使おうとする考えは素晴らしいです。復活後の生存競争が目に見えていても、誰一人取り残さないと宣言する千空からは、人類を復活させる技術を有する科学者としてのプライドが感じられます。

【このセリフを選んだ理由】

・「キャラクターとセリフがマッチしていてよかったから」(41歳男性)

・「科学の力でみんなを助けると宣言する千空がかっこいいから」(45歳女性)

・「漫画の世界だけでなく現実にも当てはまる名言だと思うから」(40歳男性)



「大好きでした 何百年も 何千年も……!」(大木大樹)

石化から復活した大樹が、杠(ゆずりは)を見つけた際に涙を流しながら発した名言です。未だ石化状態の杠には届かない、数千年越しの告白となりました。

石化中の途方もない時間、大樹が意識を飛ばさずにいられたのは杠に想いを伝えるという決意があったからです。何があっても揺るがない固い信念は、苦境を乗り越えるための大きな原動力になります。大樹の一途で誠実な面がとてもよく伝わる感動的なシーンです。

【このセリフを選んだ理由】

・「どんだけ好きやねんって感じました」(47歳女性)

・「言われてみたいし言ってみたい」(47歳女性)



「欲しい!!! その情熱に人は抗えない」(七海龍水)

復活液を隠し持っている人物を言い当てた際、龍水はこの言葉でごまかす相手を黙らせました。欲しいものを決して諦めない龍水が発するからこそ、説得力がともなう名言と言えるでしょう。

この名言は、欲しいものをやみくもに買い漁ることを善しとしているわけではありません。「欲しい」という欲求は、手に入れる手段を考えたり、実際に行動を起こしたりするための立派なエネルギーになることを示しています。

【このセリフを選んだ理由】

・「印象に残るフレーズなので」(47歳男性)

・「熱い語りがよかったと思ったので」(44歳女性)



「ファンタジーに 科学で勝ってやんぞ 」(石神千空)

復活から約1年、トライアンドエラーを繰り返し、ようやく復活液の生成に成功した千空が発した名言です。全人類石化という異常事態にもめげず、自身が持つ知識で世界を取り戻そうとする千空を見ていると、科学には無限大の可能性があると気づかされます。

状況を正確に分析し、試行錯誤を積み重ねられる忍耐力は、さまざまな場面で役立ちます。絶望的な状況でこそ、千空の根気強さを見習いたくなりますね。

【このセリフを選んだ理由】

・「千空らしいロジックと情熱が両立したセリフだから」(42歳男性)

・「ストーリーもあいまって印象的」(45歳男性)



「…道具に神も悪魔もないよ 使い方を決めるのは人だからね」(羽京)

3年かけて完成させた銃を「神と悪魔の発明品」と言った千空に対して、羽京はこの言葉を返しました。便利な道具は人間の使い方次第で、善いものにも悪いものにもなることを示す警告に近い名言です。

羽京の考え方は、さまざまな技術が革新的に発達した現代にも通じます。日々の暮らしや社会全体をよりよくするための道具を悪事に使うことのないよう、責任と倫理観を持って扱える人間になることが大切です。

【このセリフを選んだ理由】

・「現実世界における道具の在り方と同じだから」(33歳男性)



「どんだけ遠くに見えようがな 再現性(ルール)をたぐれば100億%ゴールに着く それが科学だ…!!!」(石神千空)

ストーンワールドで通信機器を作るという、無謀にも見える挑戦を前に、千空はこの名言で周囲の士気を高めました。ルールさえ守れば、知識がない人間が実験を行っても必ず同じ結果になる。それこそが科学だと千空は主張します。

必要な工程を一つずつクリアしてゴールに向かう、というのは実際の社会でも大切です。大きな目標を掲げるときこそ、焦りは禁物! 必要な手順を飛ばさず、一歩一歩着実にレベルアップして、ゴールを目指しましょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「めちゃくちゃかっこいいシーンで感動しました」(42歳男性)



「わかればわかるほど わかってねえって わかるようになってくんだ」(クロム)

千空と出会い、科学を学び、メキメキと知識を付けていくクロム。すでに立派な科学使いでしたが、満足することなくこのセリフを口にしています。知らないことを知っていく楽しさや喜びをかみしめている様子が伝わる名言です。

世の中には知らないことが溢れていて、学びは一生続きます。新たな知識を得ることに楽しさを感じられると、関心の向く分野が増え、世界が広がるでしょう。学びは人生を豊かにするのだと、改めて実感させられます。

【このセリフを選んだ理由】

・「言葉遊びのようで、面白く深い言葉だと思います」(48歳女性)



「取引(ディール)ゲームの勝ち筋は相手を凹ますことじゃないの しめしめ俺がしてやったりって まやかしの花道を作ってあげること……!!」(あさぎりゲン)

敵との交渉を担当するゲンは、相手に主導権を握らせながら自陣に有利な条件成立に持っていきます。決定権が相手にあると思わせる巧みな導きも印象的で、心理戦が得意なメンタリストらしい名言です。

現実社会でも意見が対立した際、相手をねじ伏せるより、納得させる方法を考えるほうが円満な解決につながります。駆け引きが必要なときにこの言葉を思い出せば、落ち着いて交渉に臨めるでしょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「まさにゲンらしいセリフ。メンタリストらしい人の心を読んだ言葉だと思いました」(49歳男性)



「不思議よね ワシが死んだって誰が死んだってこうやって 科学だけは生命なんか超えちゃって 未来に重なってくんだもの──」(カセキ)

未来科学の誕生に貢献できたカセキの喜びが詰まった名言です。自身の力不足を嘆いていたカセキですが、カセキの気づき無しでの完成はあり得ませんでした。結果に直結せずとも、すぐに諦めず地道な努力を続ける大切さを教えてくれます。

真剣に何かを積み重ねた末に得た技術や知識は、後世に残すべき貴重な財産です。現代の快適な生活も、先人の恩恵と言えるでしょう。今の私たちの行いも未来につながると考えると感動的で、身が引き締まりますね。

【このセリフを選んだ理由】

・「リアリティがあって感動しました」(43歳女性)



君も私も人は皆 いつか死して塵に還る だがその思いは継がれ磨かれ── また未来へと繋がれてゆく」(コハク)

人類の生き残りだった百夜たちが降り立った土地が朽ちたことを嘆く千空。しかしコハクは同意せず、この言葉を口にしました。百夜たちの想いが、数千年後のコハクに確かに繋がったことがよくわかるシーンです。

命には必ず限りがありますが、人の想いは無限に繋がっていくと信じることができれば、悲しみも少し和らぐでしょう。何を残すか、受け取ったバトンをどう次に繋げるかについて考えさせられる名言です。

【このセリフを選んだ理由】

・「輪廻のことを自然に受け入れることができたから」(48歳男性)



『ドクターストーン』の名言一覧【キャラクター別】

ここではキャラごとの名セリフをまとめたので、あなたの「推しキャラ」の名言を探す際に役立ててみてください。

石神千空

「科学の力で人類全員! もれなく助けてやるよ」

「ファンタジーに 科学で勝ってやんぞ 」

「どんだけ遠くに見えようがな 再現性(ルール)をたぐれば100億%ゴールに着く それが科学だ…!!!」

大木大樹

「仲間なら言葉などなくても 心で通じる!!!」

「大好きでした 何百年も 何千年も……!」

コハク

「君も私も人は皆 いつか死して塵に還る だがその思いは継がれ磨かれ── また未来へと繋がれてゆく」

「強さとは心の強さだ 信念のために一歩一歩 延々と楔を打ち続けられるような そういう男に私は惹かれる」

クロム

「わかればわかるほど わかってねえって わかるようになってくんだ」

七海龍水

「欲しい!!! その情熱に人は抗えない」

「楽しんでいないリーダーなど誰一人ついていかん 世界を楽しめることそれこそが 人を動かすリーダーの力だ!!!」

「どんな苦しい一手だろうと前に進めるのならば 躊躇する者など科学王国にはいない!!」

Dr.ゼノ

「カガクとは── 力だ」

石神百夜

「繋ぐんだよバトンを 幾千年の未来に…!!!」

羽京

「…道具に神も悪魔もないよ 使い方を決めるのは人だからね」

あさぎりゲン

「取引(ディール)ゲームの勝ち筋は相手を凹ますことじゃないの しめしめ俺がしてやったりって まやかしの花道を作ってあげること……!!」

「人は堕落を正当化できるなら怪しいウソにも簡単に飛びつく」

カセキ

「不思議よね ワシが死んだって誰が死んだってこうやって 科学だけは生命なんか超えちゃって 未来に重なってくんだもの──」

獅子王司

「君らにはもう二度と危険って奴は訪れない これからは この俺が闘うからだ!!」

氷月

「私たちは更に磨きそして 死して次世代へと繋いでいく その悠久の研鑽に 一人の天才では 勝つことなどできませんよ」

『ドクターストーン』とは

漫画『ドクターストーン』 は、稲垣理一郎氏原作、Boichi氏作画で製作された科学ファンタジー作品です。2017年から2022年まで『週刊少年ジャンプ(集英社)』にて連載され、2019年からTVアニメシリーズの放映が始まりました。

同作は、世界中が謎の光に包まれ全人類が石化するという驚きの展開から幕が上がり、科学の力で人類を助け出そうとするストーリーです。

あらゆる文明が朽ち果てた石の世界から、最終的には月を目指す壮大な物語で、さまざまな苦難を科学で解決していくさまに爽快感を得られます。さらに、バトルや友情といった、少年漫画には欠かせない要素も含む成長譚でもあります。

『ドクターストーン』の名言や名セリフを紹介しました

今回の漫画『ドクターストーン』の名言ランキング1位には、千空の育ての親である石神百夜の「繋ぐんだよバトンを 幾千年の未来に…!!!」が選ばれました。カセキやコハクも、継承に関するセリフを残しています。

ひとりで頑張ることに限界を感じたときや、自分のことで精いっぱいになってしまったとき、漫画『ドクターストーン』に登場する名言を思い出せば、視野が広がり心が楽になるでしょう。

行き詰まったときや元気が欲しいときに、おすすめの作品です。

調査時期: 2025年11月11日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計301人

調査方法: インターネットログイン式アンケート



※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がマイナビに還元されることがあります