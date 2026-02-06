『葬送のフリーレン』は週刊少年サンデー(小学館)で連載中の山田鐘人(原作)とアベツカサ(作画)による漫画です。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれています。

“魔王討伐後”という斬新な時系列や胸に刺さるセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す魅力的な物語で、多くの読者を獲得。これまでに数々の漫画賞を受賞し、現在発売中のコミックスは累計部数3200万部を突破している大人気漫画です。

テレビアニメは第1期が2023年9月から2024年3月まで放送され、国内外で大きな反響を呼びました。そしてファン待望の第2期が2026年1月より日本テレビ系で放送されています。

そこで今回は『葬送のフリーレン』がもしも実写化されるとしたら、の主人公「フリーレン」を演じてほしい女優についてのアンケートを、マイナビニュース会員に実施。上位に挙がった5名をご紹介します。

『葬送のフリーレン』実写化するならフリーレンを誰に演じてほしい? (自由回答より集計)

1位：橋本環奈（22票）

1位：浜辺美波（22票）



3位：芦田愛菜（7票）

4位：広瀬すず（5票）

4位：あの（5票）



続いて、5名の概要とコメントをご紹介します。

1位：橋本環奈（22票）

1位に輝いたのは橋本環奈。1999年福岡県生まれでアイドル時代に撮影された写真が「奇跡の一枚」として拡散され、一躍注目を集めました。映画『セーラー服と機関銃－卒業－』で初主演を務め、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。その後は『銀魂』シリーズの神楽役や『今日から俺は!!』『キングダム』など話題作に次々と出演し、コメディからシリアスまで幅広い演技力を発揮しています。明るく親しみやすいキャラクターとプロ意識の高さでも知られ、映画・ドラマ・舞台と多方面で活躍する若手トップ女優の一人です。

ユーザーコメントでは、演技力を評価する声はもちろん、フリーレンの小柄のイメージにも合っているというような声も挙がっていました。

オススメコメント

神秘的で静かな雰囲気を演じる力があり、フリーレンの長い時を生きてきた落ち着きや優しさを表現できそうだと感じるため。（40代男性）

可愛くて声の感じも近い、 髪が白くても違和感がないと思うから。（40代男性）

浮世離れしていて、神秘的な雰囲気を持つ女優さんだから。（40代女性）

身長が低く可愛い感じがぴったり（30代女性）

1位：浜辺美波（22票）

同率1位には浜辺美波がランクイン。2000年生まれの石川県出身で、2011年の「東宝シンデレラ」オーディションで注目を集め、『君の膵臓をたべたい』で話題となり、一躍人気女優となりました。繊細な感情表現と透明感のある存在感が魅力で、純粋なヒロインから複雑な心情を抱える役まで幅広く演じ分けます。ドラマ『賭ケグルイ』では大胆な演技で新たな一面を見せ、映画・ドラマ双方で高い評価を獲得。数々の映画賞を受賞し、若手実力派女優として確かな地位を築いています。また、2026年放送の大河ドラマ『豊臣兄弟!』では寧々役を演じ、大河ドラマ初出演を果たしています。

ユーザーコメントでは顔や雰囲気が似ているという声も挙がっていました。

オススメコメント

演技もうまくスタイルもあっているので雰囲気を出せると思うから（40代男性）

透明感があって落ち着いた感じが似合うので。（40代女性）

顔と雰囲気が似ているので合うのではと思いました。（30代女性）

3位：芦田愛菜（7票）

第3位には芦田愛菜がランクイン。2004年生まれの兵庫県出身で、幼少期から子役として活躍。ドラマ『Mother』で見せた高い演技力が大きな話題となりました。以降、『マルモのおきて』や映画『パシフィック・リム』『星の子』など数多くの作品に出演し、年齢を重ねるごとに表現の幅を広げています。確かな演技力に加え、知性や落ち着いた人柄でも注目され、学業と芸能活動を両立する姿勢も高く評価されています。

フリーレンは魔法であればどんなものでも興味を持つ魔法オタクと言われています。魔法に関しては勤勉なフリーレンのイメージが聡明な芦田愛菜に合っていると思う人が多かったのではないでしょうか。

オススメコメント

幼少期年から芸能界に君臨し、修羅場の数々をくぐっていそう。年齢、容姿的にも合っていそう。（40代男性）

美しさ、可愛さ、演技の上手さ全てを兼ね備え役者さんで、フリーレンの役なピッタリだとおもったから（30代男性）

4位：広瀬すず（5票）

4位には広瀬すずがランクイン。1998年生まれの静岡県出身。透明感のある存在感と確かな演技力で若手を代表する人気女優です。映画『海街diary』で注目を集め、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。以降、『ちはやふる』シリーズや、NHK連続テレビ小説『なつぞら』など話題作に出演しています。明るさと繊細さを併せ持つ演技で、青春映画からシリアスな作品まで幅広く活躍し、映画・ドラマ界で高い評価を受けています。

4位：あの（5票）

同率4位であのちゃんがランクイン。アイドルグループ「ゆるめるモ！」の元メンバーとして活動後、ソロとして音楽活動を本格化。以後、独特の世界観と唯一無二の存在感で注目を集めています。個性的な歌声と感情を率直に表現した楽曲で若い世代を中心に支持を広げ、バラエティ番組やドラマにも出演し、飾らない言動や不思議な雰囲気が話題に。型にはまらない生き方と表現力で、今の時代を象徴する存在として注目されています。

まとめ

いかがでしたか? アンケート結果を見ると、フリーレンの雰囲気に合うような透明感のある人や、クールな面もありつつ、ユーモアが溢れているキャラクターを演じられるような人が上位にランクインしていると感じました。TVアニメ『葬送のフリーレン』は日本テレビ系列にて第2期が放送中。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね!

調査時期: 2025年12月8日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 233人

調査方法: インターネットログイン式アンケート