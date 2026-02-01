千趣会の通販事業ベルメゾンはこのほど、TVアニメ『ブルーロック』に登場する人気キャラクターの誕生日を記念したオリジナルのバースデーグッズ展開を企画。その第一弾として2月2日11時頃より、主人公「潔 世一」のオリジナルアートを使用したグッズ計8点の予約受付を開始する。

第一弾となる今回は、4月1日生まれの主人公「潔 世一(いさぎ よいち)」の誕生日を祝うべく、牡羊座をテーマに描き起こしたオリジナルアートを使用したアクリルスタンドやケーキトッパーなど、計8点のグッズが登場。

羊の角をつけた「潔 世一」がバースデーケーキを美味しそうに頬張っている愛らしい姿や、バースデーパーティーのお部屋をイメージした風船などの飾りつけ、星座盤や星空をデザインした壁紙を配置するなど、バースデーのお祝いムード満載のアートとなっている。

2月2日11時頃より予約受付がスタートし、商品は3月下旬より順次発送される。なお、2月12日11時までに対象商品を3,500円以上購入すると、もれなく「オリジナル場面写ステッカー」がプレゼントされる購入特典が用意されている。

ラインアップは以下のとおり。

ジオラマアクリルスタンド… 3,290円

バースデーパーティーをしているお部屋の中にいるような箱型のアクリルスタンド。

揺れるアクリルスタンド… 1,980円

指で台座を押すとゆらゆらと揺れて動きを楽しめるアクリルスタンド。

ケーキトッパー2本セット… 1,980円

バースデーケーキに差すだけでなく、フォトアイテムとしてぬいぐるみなどと一緒に撮影できるケーキトッパー。

アクリルマドラー… 1,190円

トップ部分の突起をグラスのふちにひっかけることで、マドラーが沈まないように工夫したアクリルマドラー。

トレーディングカード&ケース… 1,980円

カードケースと、重ねてアレンジを楽しめるトレカ&クリアカードのセット。

缶バッジ… 690円

存在感のある大きめ缶バッジをバースデーデザインの台紙にセットしてお届け。

缶バッジ時計…5,990円

お祝い後も普段使いの壁掛け時計として使用できる缶バッジをモチーフにした時計。

ファブリックポスター… 4,990円

縦100cmの存在感あるサイズアニメ作中の魅力的な場面写を使用したファブリックポスター。

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社/「ブルーロック」製作委員会