LINE Digital Frontierは12月12日、少年・青年マンガ、少女・女性マンガなどジャンル別に売上上位50作品をランキング化した「ebookjapan年間ランキング2025」を公開した。集計期間は1月1日～12月5日。

同ランキングは、LINEヤフーと協力して運営する電子書籍販売サービス「ebookjapan」における、2025年(1月1日～12月5日)の売上上位50作品をジャンル別に決定するもの。

その結果、少年・青年マンガは『キングダム』(原泰久/集英社)、少女・女性マンガは『薬屋のひとりごと』(原作:日向夏(ヒーロー文庫/イマジカインフォス)がそれぞれ1位に輝いた。主な上位作品を紹介する。

なお、2025年12月12日〜2026年1月10日の期間中、ランクインした作品の中から対象作品について無料・試読の増量キャンペーンを実施している。

少年・青年マンガ

まずは、2023年、2024年に続き3度目の1位を獲得した『キングダム』(原泰久/集英社)から。

「時は紀元前――。いまだ一度も統一されたことのない中国大陸は、500年の大戦争時代。苛烈な戦乱の世に生きる少年・信は、自らの腕で天下に名を成すことを目指す!!」という壮大なストーリーが描かれており、2013年には、第17回手塚治虫文化賞マンガ大賞を受賞している。

2位は、フィギュアスケートを舞台に師弟の成長を描いた『メダリスト』(つるまいかだ/講談社)。

「人生ふたつぶん懸けて、叶えたい夢がある! 夢破れた青年・司と、見放された少女・いのり。でも二人には、誰より強いリンクへの執念があった。氷の上で出会った二人がタッグを組んで、フィギュアスケートで世界を目指す!」というストーリーで、演技シーンの描写は圧巻。

続いて、『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで(コミック)』(アラカワシン・戸倉儚/双葉社)が3位にランクイン。

「“付与術師”としてサポートに徹する非戦闘員のヴィムは、仲間の危機を救うために立ち上がり、単独で階層主を倒すことに成功する。しかし、手柄を横取りされたと激昂したリーダーのクロノスによって、パーティーから追放されてしまう。途方に暮れるヴィムだったが、幼馴染のハイデマリーによって見出され、最大手パーティー「夜蜻蛉」の勧誘を受けることになるのだが……。自身の能力に無自覚な“雑用係”がその真の力に気付くとき――世界は震撼することになる。」という、雑用術師が覚醒する姿を描いた逆転冒険譚となっている。

なお、4位～20位までのランキングは以下のとおり。

4位『俺だけレベルアップな件』(DUBU(REDICE STUDIO)・Chugong・h-goon/piccomics)

5位『転生したらスライムだった件』(原作:伏瀬 漫画:川上泰樹 キャラクター原案:みっつばー/講談社)

6位『その着せ替え人形は恋をする』(福田晋一/スクウェア・エニックス)

7位『アオアシ』(小林有吾/小学館)

8位『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』(原作:日向夏 作画:倉田三ノ路 キャラクター原案:しのとうこ/小学館)

9位『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐&『ざまぁ!』します!』(著:大前貴史 原作:明鏡シスイ その他:tef/講談社)

10位『SLAM DUNK』(井上雄彦/集英社)

11位『ONE PIECE モノクロ版』(尾田栄一郎/集英社)

12位『ダンダダン』(龍幸伸/集英社)

13位『葬送のフリーレン』(原作:山田鐘人 作画:アベツカサ/小学館)

14位『薫る花は凛と咲く』(三香見サカ/講談社)

15位『シャングリラ・フロンティア』(原作:硬梨菜 漫画:不二涼介/講談社)

16位『波うららかに、めおと日和』(西香はち/講談社)

17位『怪獣8号』(松本直也/集英社)

18位『チェンソーマン』(藤本タツキ/集英社)

19位『鬼滅の刃』(吾峠呼世晴/集英社)

20位『呪術廻戦』(芥見下々/集英社)

少女・女性マンガ

少女・女性マンガでは、アニメ第3期、劇場版決定が話題の『薬屋のひとりごと』(原作:日向夏(ヒーロー文庫/イマジカインフォス)作画:ねこクラゲ 構成:七緒一綺 キャラクター原案:しのとうこ/スクウェア・エニックス)が3年連続で1位に。

「中世の宮中で下働きをする少女・猫猫(マオマオ)。花街で薬師をやっていた彼女が、帝の御子たちが皆短命であるという噂を聞いてしまったところから、物語は動き始める。持ち前の好奇心と知識欲に突き動かされ、興味本位でその原因を調べ始める猫猫の運命は――…!?」後宮を舞台にした中華風ミステリー作品となっている。

2位は、『傷モノの花嫁』(友麻碧・藤丸豆ノ介/講談社)。

「幼い頃、あやかしに攫われ体に妖印を刻まれたことで、一族の人間たちから『傷モノ』と虐げられてきた菜々緒。予定されていた白蓮寺家の若様との婚姻も従姉妹の暁美に奪われ、妖印を隠すため猿面をつけさせられて、惨めな生活を送っていた菜々緒はある日、紅椿家の若き当主・夜行と出会う。とある事件により面が外れ夜行に素顔を見られてしまう菜々緒だが、夜行はその美しさと霊力の高さに興味を持ち――。」

心に傷を負った男女が“契約結婚”から始める、切なくも温かなラブストーリーとなっている。

3位には、『死に戻りの魔法学校生活を、元恋人とプロローグから(※ただし好感度はゼロ)』(漫画:白川蟻ん 原作:六つ花えいこ キャラクター原案:秋鹿ユギリ)がランクイン。

「魔法学校に通う17歳のオリアナは、ある日恋人のヴィンセントと共に原因不明の死を迎える。死ぬ前の記憶を持ったまま、7歳の姿に死に戻ったオリアナ。愛しい恋人との再会を夢見ながら幾年を過ごし、やっと再会するも、彼はオリアナのことを何も覚えていなくて……。」というストーリー。

なお、4位～20位までのランキングは以下のとおり。

4位『春の嵐とモンスター』(ミユキ蜜蜂/白泉社)

5位『外科医エリーゼ』(漫画:mini 原作:yuin/KADOKAWA)

6位『悪役令嬢の中の人～断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします～』(漫画:白梅ナズナ 原作:まきぶろ キャラクターデザイン:紫真依/一迅社)

7位『完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる』(漫画:綾北まご 原作:冬月光輝 キャラクター原案:昌未/オーバーラップ)

8位『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』(漫画:ほおのきソラ 原作:鳳ナナ/アルファポリス)

9位『茉莉花官吏伝～後宮女官、気まぐれ皇帝に見初められ～』(漫画:高瀬わか 原作:石田リンネ/秋田書店)

10位『ホタルの嫁入り』(橘オレコ/小学館)

11位『主人恋日記』(吉永ゆう/小学館)

12位『おひとり様には慣れましたので。 婚約者放置中!』(漫画:晴田巡 原作:荒瀬ヤヒロ/一迅社)

13位『手札が多めのビクトリア』(著者:牛野こも 原作:守雨 キャラクター原案:藤実なんな/KADOKAWA)

14位『悪食令嬢と狂血公爵 ～その魔物、私が美味しくいただきます!～』(著:水辺チカ 原作:星彼方 その他:ペペロン/講談社)

15位『死に戻りの幸薄令嬢、今世では最恐ラスボスお義兄様に溺愛されてます』(著:山いも三太郎 原作:柚子れもん/講談社)

16位『クジャクのダンス、誰が見た?』(浅見理都/講談社)

17位『断罪された悪役令嬢は、逆行して完璧な悪女を目指す@COMIC』(漫画:北国良人 原作:楢山幕府 キャラクター原案:えびすし/TOブックス)

18位『永年雇用は可能でしょうか』(著:梨川リサ 原作:yokuu キャラクター原案:烏羽雨/講談社)

19位『王太子様、私今度こそあなたに殺されたくないんです! ～聖女に嵌められた貧乏令嬢、二度目は串刺し回避します!～』(著:おしばなお 原作:岡達英茉 キャラクター原案:先崎真琴/講談社)

20位『ミステリと言う勿れ』(田村由美/小学館)

