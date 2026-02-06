「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」は、大人気アニメプリキュアシリーズより『フレッシュプリキュア！』とのコラボレーション雑貨を、全国のサンキューマート店舗で3月上旬より入荷次第販売を開始する。

また公式オンラインショップでは、2月5日12時より先行予約を受け付けする。

サンキューマートではこれまで、プリキュアシリーズの歴代作品とのコラボレーション雑貨を展開してきた。各シリーズとのコラボレーションを告知した公式SNSの投稿では、総インプレッション数が約2,400万回にのぼるなど、毎回大きな反響がある。

『フレッシュプリキュア！』（2009年放送）は、現代の20代を中心に高い支持を集めてきた作品だ。当時を知る世代にとっては、懐かしさとトキメキを感じられる、ファン待望のコラボレーションが実現した。

今回のコラボレーションでは、『フレッシュプリキュア！』の元気でポジティブな世界観を、日常に取り入れやすいデザインに落とし込んだ。「キュアピーチ」「キュアベリー」「キュアパイン」「キュアパッション」を中心に、「シフォン」「タルト」をフィーチャーしたデザインアイテムが登場する。

各キャラクターをイメージした明るいカラーリングをアクセントに取り入れつつ、ベースには大人女子でも使いやすいくすみカラーを採用し、持つだけで気分が明るくなるようなアイテムをラインナップした。