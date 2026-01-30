「めっちゃいい人」「すごい」あの、DAIGOの人柄を絶賛　大感激した出来事とは「会うたびに…」

歌手でタレント・あのが27日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。DAIGOの“いい人”エピソードを明かした。

DAIGO

DAIGOの存在はインターネットの空気を和ませる

娘が通う幼稚園の父兄お遊戯会で、「おおきなかぶ」のおじいさん役に抜てきされたというDAIGO。先日、バラエティ番組で、「本番でちょっと個性出したくなっちゃった」「(かぶのことを)“KBじゃよ”って言っちゃった」と“DAI語”が飛び出してしまったことを明かし、「おばあさん役の人も最高の返しをしてくれて。“えっ? KB?”って言われて。“かぶ”って言ったら、子供はまったく無反応だけど、大人はドッカンだった」と打ち明けていた。

“DAI語”のほか、“ウィッシュ!”、“ステップ”など自身の持ちネタを、「全部使っちゃった」と語っていたDAIGOに、あのは、「えっ? 大暴れじゃん。すごくない?」と苦笑い。「僕がもし、その立場になったら絶対できない」と続け、「すごくない? 自分のフィールドじゃないというか。子供や家族のフィールドで、タレントとしてアーティストとしての色を出すっていうのが」と感嘆。その後も、「すごいわ」と何度もつぶやきながら、「DAIGOさんめっちゃいい人だよね。サービス精神が強いというか」とDAIGOの人となりを称賛した。

また、「DAIGOさんの話題は、インターネットの空気が柔らかくなると言われてますから。SNSは基本ギスギスよ。そんななか、DAIGOさんが出てくると、急になんか砕けるというか、柔らかくなる」とほっこりしたあの。実は、「DAIGOさんと会うたびに、参鶏湯をおすすめされる」といい、「僕が忙しいからかな? 体にいいからって、毎回毎回。“あのちゃん、参鶏湯っしょ?”って」と回顧。DAIGOは、あのと会うたびに参鶏湯を持ってきてくれたそうで、「本当にお世話になった。マネージャーさんたちの分まで用意してくれて。おうちに帰って食べました。本当に超おいしかった」と感謝していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。