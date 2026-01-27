お笑い芸人の明石家さんまが24日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)に出演。厄払いをしない理由を語った。

明石家さんま

明石家さんま流“楽に生きる方法”とは

テレビ番組で長嶋一茂が、「さんまさんが、“俺の厄は落とさないでくれ”って。“悪いものは取っておきたい”って」と語っていたことに触れ、さんまは、「そうそう。俺は調子がええからね」とコメント。「厄がどうのこうのとか、守護霊とか背後霊とかどうのこうの言うねんけど、調子ええから。コイツら役に立ってんねん」とキッパリ話し、「自分では納得してる生活なのよ。別にコイツら落とさんでも、絶対コイツらが守ってくれとんなと思って」と自身の“信条”を明かした。

続けて、「何もかも、憑いときゃ憑いとけ! っていう感じで、人生暮らしてんねんけど」と前向きな生き方を語ったさんま。「厄除けすると余計に……。蚊とかもそうやけど、パンッて叩いて失敗すると、また狙いに来よるからね。コイツは俺を殺そうとしたな! って復讐に来るらしい」と持論を語り、「とにかく、そのままにしとくほうが。俺は、来いよ! って感じやね。構えてる」と厄払いをしない理由を説明した。

また、さんまは、“人生の師匠”だというモハメド・アリの言葉を挙げ、「“ボディは打たれるつもりで打たれたら効かない”っていう。そうやねん。ふいにコケたら痛いけど、コケるなと思ってコケたらかばうことができる。そのつもりだと、軽減すんねん」と力説。「ダメなことが起こるなって、ボディを打たれるつもりで生きといたら楽なんですよ」「何か悪いことが起こるなと思いながら、生きとくねん。起こらなかったら、ものすごいプラスになる。意外とへっちゃらだったなとか。つもりさえしといたらええねん。人は対処できるわ」と熱弁していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。