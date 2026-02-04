お笑い芸人の明石家さんまが1月31日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)に出演。歌手の工藤静香にもらった“プレゼント”を明かした。

明石家さんま

村上ショージも絶賛「今日は全然違う」

「今はもう乾燥してるから、いろいろ大変で」と切り出したさんまは、「こないだ工藤静香ちゃんから、美容オイルっていう。なんかすごい高価なやつをいただいて。“カサカサのところに塗ってね”って」と工藤からのプレゼントを告白。「こんな小っちゃい10センチぐらいのビン」と話し、「カサカサのところに塗れって。俺、全身です。もう2ビン使わな。1日で終わってまうねん」とジョーク交じりに語った。

さんまは、「ものすごいええ匂いやねん。これでモテモテよ～って感じでやってんけど」と含み笑いしながら、「なんか皮膚に吸い込むのが早いねん。砂漠状態やから、全然残らへんねん」と吐露。いい匂いを自慢しようと、フジテレビの井上清華アナウンサーに嗅いでもらったが、「タバコの匂いしかしない」と言われてしまったそうで、「浸透してしまうんやろうな。どうしたらいいんやろ?」と悩ましげだった。

一方、村上ショージに肌ツヤを褒められ、「その効果かな?」とうれしそうに返したさんま。「効果出てるかな? 手ごたえとしてはまったくないねんけど……」と話しつつ、ショージに、「パッと見たら、今日は全然違う」「これは続けたほうがいいですよ」と猛プッシュされ、「たぶん、ものすごい高いやつだと思う。ビンもおしゃれですごいやつやから」と力説していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。