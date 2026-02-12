俳優の新川優愛がXで報告したのは、某男性有名アイドルを名乗るメール。実際には面識もない人物からの連絡だったとし、詐欺の可能性を示唆。投稿は568万回以上表示され、大きな反響を呼んでいる。

新川優愛

新川は2008年にテレビ朝日系『長男の結婚』でドラマ初出演を果たし、2010年に『瞬 またたき』で映画初出演。同年にミスマガジン2010グランプリを受賞し、『Seventeen』『non-no』(集英社)のファッション誌専属モデルを経て、女優・モデルとして幅広く活躍している。

3日にXを更新した新川は、「某男性有名アイドルの方からメールがきました」と書き出し、「“ダンスの練習中に体を痛めてしまった”とのことです。私はその方とほとんどお会いしたことがありませんし、ましてメールアドレスを交換したことは一度もありません」と、著名人の名を騙った詐欺メールが届いたことを報告。

芸能界で活動している自身の元にもこうした詐欺メールが届いたことを受け、「皆さまもお気をつけください」とファンに注意喚起を呼びかけた。

今回の新川の報告にファンからは「芸能人にも送られてくるのびっくり」「同じメールきたことあります」「自分も気をつけよう」といったコメントが寄せられ、11日までに630リポスト、表示回数は568万回を超え、反響を呼んでいる。