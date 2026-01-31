EXILE TAKAHIROが25日、Instagramを更新し、自身がデザインした「Choo Choo 西九州 TRAIN」の下絵を公開。完成度の高さに2.4万件以上の“いいね”が寄せられた。

EXILE TAKAHIRO

自身が描いた絵画や書、デジタルアートなどを展示した個展を開催したこともあるTAKAHIRO。2022年9月23日の西九州新幹線開業に合わせて運行を開始した「Choo Choo 西九州 TRAIN」のデザインも担当した。

そして、2026年1月24日から25日にかけて、Choo Choo 西九州 TRAINのラストランプロジェクトを実施。これを受け、TAKAHIROは自身のInstagramにて、「“Choo Choo 西九州TRAIN”ラストラン!! 本日を持って引退です」と記し、思い出の詰まった同車両の写真を投稿。写真の中には、「佐世保のためにありがとう」「さみしくなるばい!!」といった乗客からの寄せ書きも。TAKAHIROは、「きっと、いろんな人たちの日常の中の、夢と、絆と、笑顔を、力強く繋げてくれました。ありがとう」と感謝の思いをつづった。

また、次の投稿では「せっかくなので当時の下絵をご覧いただきまshow!!」と、同車両のデザイン下絵を公開。用紙には迫力のある龍や獅子舞、かわいらしい犬や猫など同車両の貴重な下絵が描かれており、TAKAHIROの画力が存分に伝わるものとなっている。

ファンからは「本当に素敵」「ラストランお疲れ様でした」「プロが描いた絵みたい」「迫力がすごくて鳥肌」「天才」「下絵の時点で完成してる」「唯一無二の色彩表現ですね」「圧巻です」「九州愛が詰まってる」など、30日までに150件以上のコメント、2.4万件以上の“いいね”が寄せられている。