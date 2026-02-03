ジャルパックはこのほど、芸術と情熱があふれる地中海の街・バルセロナをツアーコンダクターと巡る「魅力あふれるバルセロナ満喫の旅 6日間」を販売している。

「魅力あふれるバルセロナ満喫の旅 6日間」のツアーは、2026年に大きな節目を迎えるガウディ建築の神髄から、郊外の聖地まで添乗員とともに効率よく、かつ優雅に巡ることのできる特別な6日間。

ガウディの未完の傑作「サグラダ・ファミリア」は、メインタワー「イエス・キリストの塔」が2026年に完成予定となっており、今しか見られない姿、そして新たな歴史の1ページをその目に焼き付けることができる。世界遺産「カタルーニャ音楽堂」など、街を彩るモデルニスモ建築の美しさも必見。

少し足を延ばせば、ガウディにインスピレーションを与えたとされる奇岩の聖地「モンセラット」や、最高傑作のひとつと称される未完の「コロニア・グエル教会」など、個人ではアクセスの難しい郊外のスポットにも、専用車でスムーズに。

宿泊は、バルセロナ屈指の目抜き通り「グラシア通り」のすぐそばに位置するAグレードホテル「グラン・ホテル・ハバナ」に4連泊。荷解きは一度きりで、ゆったり滞在することができる。

出発日は2026年4月～9月。GWやお盆、シルバーウィークなど、貴重な休暇にあわせて設定されており、JALエコノミークラスにて羽田発着。追加代金でJALビジネスクラス/JALプレミアムエコノミークラスにグレードアップも可能となっている。

旅行代金は54万9,900円～74万9,900円(燃油込み)。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。

