ジャルパックは、エキゾチックな魅力で人気のトルコを訪れるツアー「魅惑のカッパドキアとイスタンブール探訪7日間」を販売している。

同ツアーは、トルコの人気都市、大地が生んだ奇岩の絶景広がる「カッパドキア」と、歴史とモダンが息づく世界遺産の街「イスタンブール」の2大都市を、1週間というコンパクトな日程で効率よく巡ることのできる特別な旅。成田出発から帰国までコンダクター(添乗員)が同行するため、初めてのトルコでも安心して参加することが可能に。移動や観光も効率的に組み込まれており、長期休暇が取りにくくても「行きたかった」を実現できる、満足度の高いツアーとなっている。

カッパドキアでは、人気の「洞窟ホテル」にゆとりの連泊。希望者には、熱気球が早朝の空を舞うカッパドキアの絶景鑑賞(気球には乗船しない)も用意されている。

一方、魅力満載のイスタンブールは2日に分けて観光。ボスポラス海峡クルーズでは本コース参加者限定のチャーター船が用意されている。

出発日は4月28日、5月19日、6月16日の3日間。最少催行人員は6名(1グループ最大28名)、旅行代金は46万9,900円～59万9,900円(燃油サーチャージ不要)となっている。ツアーの詳細はデジタルパンフレットにて。