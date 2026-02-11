Huluで14日から配信される『手越祐也のワンダフルライフ』(全4話、毎週土曜新エピソード追加)は、手越とロックバンドT.N.Tのメンバー、そして愛犬家ゲストが集い、“愛犬と一緒にやってみたかったこと”をかなえていく教養バラエティ。ドッグラン、サイクリング、グランピングに、愛犬向けクッキングやマッサージまで、犬ファーストな企画が満載で、手越は「犬好きじゃない人も“飼いたい”と思うはず」と太鼓判を押す。

この番組は、手越とT.N.Tメンバー、そして愛犬家ゲストが集結。愛犬と一緒に楽しめるアクティビティーやクッキングに挑戦しながら、ワンちゃんとワンダフルなライフを過ごすための願望をかなえていく。また、番組犬の「みぞれ」やゲストの愛犬と思いっきり戯れ、しあわせ時間を堪能する出演者たちの、ここでしか見られない素顔や、愛に満ちあふれた愛犬トークも満載だ。

収録を終えた手越は「僕自身も大の犬好きなので、ゲストとT.N.Tのメンバーみんなで、ワンちゃんと過ごす特別な時間を全力で楽しみました! 愛犬家からすると、もはや“仕事”ではない(笑)。プライベートでキャッキャキャッキャ癒やされる姿を、カメラに収めていただいている感じでした」と、頬が緩みっぱなし。「犬好きの方はもちろん、そうでもない方にも『犬を飼いたいな。かわいいな、愛おしいな』と思っていただけるような内容に仕上がっていると思います」と太鼓判を押した。

ナレーションを担当するのは、愛犬家としても知られる関根麻里。＃1と＃2に登場するゲストは松陰寺太勇(ぺこぱ)と愛犬の「のすけ」。「愛犬と自然豊かな広いドッグランで、宿泊付きで遊びたい」という願望をかなえるため、手越とT.N.Tメンバーとともにドッグファーストな施設が集まるリゾートスポットを巡り、野外アクティビティーを楽しみ尽くす。広大な天然芝のドッグランや、愛犬とのサイクリング、豪華で快適なグランピング・ヴィラでの宿泊、さらには犬専門カメラマンから愛犬の躍動感ある写真の撮り方も学んだ一同は大興奮。そんな中、「実は、犬があまり得意ではない」というkyoheyも犬のかわいさにどんどん魅了されていく。

＃3と＃4には森泉＆愛犬の「クッキー」、そして愛犬飼育スペシャリストの資格を持つ那須晃行(なすなかにし)がゲスト出演。森たっての希望で、愛犬の最新ファッションショーや、愛犬のためのクッキング、自宅でできるドッグマッサージ・レッスンなど、室内でのお楽しみ企画で盛り上がる。クッキングでは、料理男子ぞろいのT.N.Tがアシスタント役に回り、普段は料理をしないという森と手越がメインシェフに就任。愛犬へのごほうび記念日ケーキとドライペットフードを食べない愛犬のための特製テリーヌを作るが、まさかのハプニングが続出する。

手越祐也

この番組は「愛犬と一緒にワンダフルな時間を過ごそう！」をテーマに、犬が大好きなゲストを迎え、一度はやってみたかったことや、体験してみたかったことを叶える番組。みんなもハッピーになるワンダフル企画が満載です。僕自身も大の犬好きなので、ゲストとT.N.Tのメンバーみんなで、ワンちゃんと過ごす特別な時間を全力で楽しみました！ 愛犬家からすると、もはや“仕事”ではない（笑）。プライベートでキャッキャキャッキャ癒やされる姿を、カメラに収めていただいている感じでした。

また、番組犬のみぞれも、いろんな企画に一生懸命付き合ってくれる一方で、すごく自由でもあり…（笑）。そこも犬のかわいいところなんですよね！ 今回改めて、気の赴くまま自由に生きる大切さを学びました。

この番組を通して、犬が大好きな人たちの素の表情や癒やされる表情、そしてワンちゃんの自由な姿や癒やされる姿も、たっぷりお届けしたいと思います。犬好きの方はもちろん、そうでもない方にも「犬を飼いたいな。かわいいな、愛おしいな」と思っていただけるような内容に仕上がっていると思いますので、ぜひHuluでご覧ください！