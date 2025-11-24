稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾がレギュラー出演するABEMA『ななにー 地下ABEMA』の#95が23日に配信。人気企画「スターに似すぎで話題のマスクイケメン＆マスク美女大集合SP！第4弾」を届けた。

手越祐也似の中岡圭さん

スタジオには、手越祐也似と話題のアパレル店員・中岡圭さんがマスク姿で登場。今年8月、ヘアスタイリング剤のモデル写真が手越祐也にそっくりだと話題となり、高校時代も「手越の弟なんじゃない？」と言われていたという中岡さん。さらに大阪・関西万博にて、200人の観客の前でNEWSの大人気曲「チャンカパーナ」を熱唱し、その様子をSNSに投稿したところ160万回再生を突破。「完全に手越くん」とコメントが殺到したという。

また、中岡さんは2年ほど前からマッチングアプリを利用しており、「一番多い時で1カ月に25人くらいの女性と会ってました」「友だちは100人にマッチ希望と送って10人返信があればいい方ですが、僕は8割くらい返信がある」と無双っぷりを披露。これにEXIT・兼近は「こういう奴がマッチングアプリで無双しているせいで、マジメにやってる人が損してるんです！」と言い、スタジオを盛り上げる。

しかし、良い経験ばかりではないようで、中岡さんは「ある女性から深夜2時くらいにどうしても会いたいと言われて、暇だったので車で向かったら、その人が手越さんのファンで…」「会った瞬間に『やっぱり似てない！もう帰って！髪をピンクにしてから出直して！』と怒られた」と苦笑する。

草なぎの「マスクオープン！」の掛け声で中岡さんがマスクを外すと、香取は「あんまり（手越本人と）会ったことがないから本人と会ってるみたい！」と絶賛。一方、EXIT・りんたろー。が「マッチングアプリでこの子が出てきたらどう？」と聞くと、みちょぱは「会ったらこのテンションでしょ？ちょっとしんどいかも…」と本音を漏らし、スタジオを笑わせた。

【編集部MEMO】

『ななにー 地下 ABEMA』は、『7.2新しい別の窓』(『ななにー』)のリニューアル番組。世間が気になることから、そんなに気にならないことまで、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人がより深く掘り下げる。

（C）AbemaTV, Inc.