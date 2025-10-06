ロックバンド・T.N.Tの初の冠番組『T.N.Tの旅と仲間と食べ物と』(毎週月曜24:59～ ※全6回)が、日本テレビで11月17日にスタートする。

この番組は、今年2月に結成が発表された、手越祐也(Vo.)、Furutatsu(Ba.)、kyohey(Dr.)によるT.N.Tの3人が、互いにこの1年間の想い出を振り返りながら、旅を通じて絆をさらに深め合う等身大のロードムービー。

旅の舞台は北海道。千歳から稚内までの約1000キロを自分たちで車を運転しながら巡る。美味しいものを食べながら、様々な北海道の土地・人の魅力に触れ、夜には互いの想いを語り合ったり、自然の中で音楽を奏でたりする。

自由奔放で誰からも愛される魅力を持つ手越、最年少でちょっと天然、皆からかわいがられるFurutatsu、そんな2人に振り回されながら旅の計画をスタッフと練るkyoheyという個性的なメンバーの姿が披露される。

コメントは、以下の通り。

■手越祐也

このように結成１年目のT.N.Tというバンドに冠番組ができるというのは、本当にあり得ないことだと思うので、このチャンスをくださった皆さんに、まずは感謝したいです！

そして、やるからには、T.N.Tの魅力だったり、もちろん北海道の魅力だったり…色々な方々に楽しんで頂けるような番組を作りたいと思っています！ぜひ、楽しみにしていてください！

■Furutatsu

結成初年で番組をやらせて頂くなんて、感謝が絶えません。

きっと楽しい旅になるだろうし、自分達の大きな糧になるだろうと思います！

旅と仲間と食べ物、全部僕の大好きなものなので、兎にも角にも楽しみです！！！

良き経験と良き仲間と良き糧は、良き音楽を創るのです！観てね！

■kyohey

まず結成して間もない我々T.N.Tが、こうして単独の番組を持たせていただける事に心より感謝いたします。

T.N.Tはこれまでライブやリリースに向けて、チームとして一丸となって取り組んで来ましたが、こうした形で一緒に旅をするのは初めての事です。今後の活動に向けて、より一層結束を深めて行きたいと考えていたタイミングで、今回のお話を頂いたので、とても楽しみにしています。

普段はなかなか見る機会のない、現場でのメンバーの雰囲気や、内面的な部分も沢山見て頂けたらと思っているので、是非楽しみにしていてください！がんばって完走するぞー！！