「ピンチのときに助けてくれた」「本当にカッケー」“2人の先輩俳優”の感動エピソード…岡山天音が秘話を告白

ひとりで絵を描いていた時間が、思いがけず未来につながっていた――3日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)にゲスト出演した俳優・岡山天音が明かしたのは、尊敬する2人の先輩俳優の存在だった。

岡山天音

十数年後のイラストオファーに感激

カッコいいと思う俳優について、「そんな人だらけですけどね。それこそ、菅田くんとか太賀くんとかは、10代のときからお世話になってる先輩なので。憧れみたいな感じ」と語った岡山。年上の菅田将暉と仲野太賀について、「近かったから、プライベートでも会うこともあって。そのときにすごいお世話になった。本当にカッケー」と話し、「太賀くんには、当時なんか恋愛相談とかして。ピンチのときに助けてくれる2人っていう感じですね」とその関係性を明かした。

また、絵が得意な岡山は、菅田が2023年にリリースした楽曲「美しい生き物」のジャケットイラストを手掛けたことも。菅田とは、学園ドラマで共演した際に前後の席だったといい、「ドラマの中で本当に陰キャだったから。そのときに、菅田くんがすごい話しかけてくれて。俺、一人で絵を描いてたから」と回顧。それを覚えていた菅田が、十数年後にイラストをオファーしてくれたそうで、「カッコいいっすよ」と尊敬の念を語ると、あのは、「いい先輩。すごいカッコいいエピソード」と感嘆の声を上げていた。

