バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」は、『ひみつのアッコちゃん』より「Special Memorize ひみつのアッコちゃん テクマクマヤコンコンパクト」(5,280円)の予約受付を2月4日16時より開始する。発送は2026年7月予定。

2026年7月発送予定「Special Memorize ひみつのアッコちゃん テクマクマヤコンコンパクト」(5,280円)の

「Special Memorize ひみつのアッコちゃん テクマクマヤコンコンパクト」は、『ひみつのアッコちゃん』原作者の赤塚不二夫生誕90周年を記念し、1988年に放送されたアニメ『ひみつのアッコちゃん(第2作)』より、主人公のアッコちゃんが変身の際に使用する、印象的なアイテム「テクマクマヤコンコンパクト」が大人のためのなりきり玩具仕様で復刻商品化したアイテム。

本体のデザインは当時発売された玩具に近づけて再現。ピンクを基調としたデザインに、コンパクトの外側には印象的な「A」のデザインを施し、内側には金色メッキ加工やホットスタンプによる華やかな装飾が施され、大きな鏡を搭載している。

また、本体には静電センサーを搭載しており、中央部をタッチすると印象的な変身メロディが流れる。楽曲は、懐かしのオープニングテーマ「ひみつのアッコちゃん」を収録。

セリフの収録はされていないが、コンパクトを開いて「テクマクマヤコン テクマクマヤコン」と唱えれば、当時を思い出す変身遊びが楽しめる。

なお、発表前日の2月3日には、プレミアムバンダイ公式Xにてティザーが投稿された。この投稿は約5000件近くのいいねが寄せられており、「マジかよ…令和だぜ 昔、妹が持ってたな。」「テクマクマヤコン！？(年齢バレるで)」「待っててよかった。生きていたら、いいことありますね。」「子供のころ買ってもらって、真剣にとなえていました」と当時を懐かしむ喜びのコメントが多数。

また、「第2期のゆびわコンパクトもお願いします!!」「四角!!四角のは無いですか?!」と、『ひみつのアッコちゃん(第2作)』の後期変身アイテム「リングコンパクト」の復刻を熱望する声も寄せられている。

(C)赤塚不二夫・東映アニメーション