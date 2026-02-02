アニメ『魔法少女まどか☆マギカ』と名古屋市交通局、JR東海「推し旅」のコラボイベントが2月20日から4月19日まで開催される。イベント期間中、名古屋市営地下鉄の5駅を巡り、アニメに登場するキャラクターのスタンプを集めるスタンプラリーも開催される。

コラボ企画「名古屋市交通局×魔法少女まどか☆マギカ with JR東海『推し旅』」がスタートする

スタンプラリーで5種類すべて集めた参加者には、「アニメガ×ソフマップ名古屋駅西店」にて限定ステッカー(全2種)をランダムで1枚進呈。景品引換期間は2月20日10時から4月20日21時までとしている。スタンプラリー対象駅に、5人のキャラクターを描いたフォトスポット用パネルが設置される。

物販企画として、オリジナルグッズが当たるガラポンくじも展開。料金は1回660円で、実施期間は2月20日10時から4月19日21時まで。メタリックアクリルボードやスタンドポップ、インスタントフォト風カード、キラキラポストカードなどを景品として用意する。

あわせて「アニメガ×ソフマップ名古屋駅西店」にて、新規描き下ろしイラストを使用したオリジナルコラボグッズを販売(販売期間は2月20日10時から4月19日21時まで)。購入特典として、2,000円ごとに定期券風カードを全5種類からランダムで1枚配布する。

スタンプラリーの台紙イメージ

スタンプラリー対象駅にキャラクターパネルのフォトスポットが設置される

オリジナルコラボグッズイメージ

グッズ2,000円購入ごとにランダムで1枚進呈される定期券風カード(全5種)

ミニミニアクリルスタンドイメージ

JR東海でも「推し旅」コラボ企画を実施し、魔法少女たちによるオリジナルボイスドラマを展開するほか、東海道新幹線の乗車特典として、選べるミニミニアクリルスタンドを配布するなど、鉄道利用と作品世界を結び付けた企画を展開する。イベントの詳細や参加方法、対象駅など、特設サイトで案内している。