モスフードサービスは、2月5日～3月15日の間、「モスプレミアム千駄ヶ谷店」及び「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」の2店舗において、「TABASCOソース」を使用した「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCOチポートレイソース使用」と「大人のベリーソフトクリーム TABASCOハバネロソース使用」を期間限定で新発売する。また、店内には7種類のTABASCOソースを用意し、好みでメニューをアレンジできる。

「モスプレミアム」は”大人の憩いの場所”をテーマにした、グルメバーガーとクラフトビールなどのアルコールを楽しめるハンバーガーレストラン。2015年に1号店となる「モスプレミアム千駄ヶ谷店」を初出店し、2019年には2号店である「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」をオープンした。

今回、新発売する「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCOチポートレイソース使用」で使用している「TABASCOチポートレイソース」は、燻製した赤いハラペーニョぺパーが生み出すスモーキーな辛さが特徴で、肉料理との相性も抜群。

また「大人のベリーソフトクリーム TABASCOハバネロソース使用」も同時発売する。マンゴーやパパイヤなどのフルーツをブレンドしているフルーティーな「TABASCOハバネロソース」をベリーソースと合わせた。甘さの後にしっかりとくる辛さを楽しめる。

さらに、「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCOチポートレイソース使用」と「大人のベ リーソフトクリーム TABASCOハバネロソース使用」をお得にお楽しみいただける「TABASCO®コンプリートセット」も販売する。

店内にはTABASCOソース全7種類(TABASCOオリジナルレッドペパーソース、ハラペーニョソース、チポートレイソース、ガーリックソース、ハバネロソース、スコーピオンソース、シラチャーソース)を期間限定で用意しているため、ハンバーガーやサイドメニューなど、ご自由にかけてメニューをアレンジしていただくことができる。

スイート(甘味)とスパイシー(辛味)を組み合わせた”スワイシー(Swicy)”な味わいがトレンドとして注目を集める中、様々な味わいのホットソースを展開するTABASCOブランドとのコラボレーションを通じて、”Swicy”の魅力を日本でいち早く提案する。