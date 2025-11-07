モスフードサービスは、11月12日からモスバーガー店舗(一部店舗を除く)にて、「『モスの匠味(たくみ)』黒毛和牛のダブルチーズバーガー」を数量限定で、アボカドを贅沢に使用した「アボカドバーガー」を2026年1月下旬までの期間限定で販売する。

「モスの匠味(たくみ)」は、モスバーガーのハンバーガー作りの集大成として、2003年8月～2008年5月まで販売していたプレミアムなシリーズ。通常よりも重量を増したツヤのあるバンズや専用に開発した黒毛和牛のパティ、肉本来の味わいを楽しめるシンプルさが特徴とのこと。

今回の新登場した「黒毛和牛のダブルチーズバーガー」(890円)は、製法にこだわったパティを主役に据え、「肉の味そのもの」にこだわり抜いた本格的なハンバーガーへのニーズに応えるべく、開発された。

「『モスの匠味(たくみ)』黒毛和牛のダブルチーズバーガー」 商品イメージ

同商品は、一頭買い(※1)した黒毛和牛に加えて、さらに黒毛和牛のモモ肉を合わせたパティを使用。プレミアムなパティと専用のチェダーチーズベースのスライスチーズを交互に2枚ずつ重ね、そこにトマトをたっぷりと使用している。さらに、肉の味わいを引き立てるスパイスで香りづけし、玉ねぎを加えたオニオントマトソースを合わせた一品。

※1:部位ごとではなく、余分な部分を除いた状態で一頭丸ごと買い付けること。

また、2025年11月12日～2026年1月下旬まで、全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)にて、アボカドを贅沢に使用した「アボカドバーガー」(590円)を期間限定で販売。

昨年販売していた「新とびきりアボカド」の評判を受け、「もっとアボカドを味わいたい」という消費者の声に応えるべく、「アボカドバーガー」が開発された。

今回は、アボカドの満足感はそのままに、よりアボカドを感じられるようソースを見直すと同時に女性でも食べやすいボリューム感と手ごろな価格の商品に仕上げられている。

「アボカドバーガー」 商品イメージ

同商品は、レタスとトマトの上にパティ、大きめにダイスカットしたアボカドを乗せ、そこに他の食材と一体感を生む特製のオリジナルソースを合わせることで、食べ応えと濃厚な口溶けを両立。 さらに、コリアンダーやオレガノなどのスパイスに加え、隠し味にレモン果汁を使うことで、さっぱりと爽やかな味わいに仕上がっている。

また、ボリュームがしっかりとほしい人に向けて、パティを2枚重ねた「ダブルアボカドバーガー」も同時に販売する。