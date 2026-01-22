モスフードサービスは1月28日から、「まぜるシェイク いちご ～とちあいか～」(S:350円、M:430円)と「ダブル ふんわりスフレパンケーキ ＜メープルシロップ＞」(ダブル:920円、シングル:520円)を全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)にて販売する。

同社は、2021年に「まぜるシェイク」を全国で販売開始してから、「ベニほっぺ」や「スカイベリー」、「あまおう」など、各地のいちごを使ったラインアップを毎年展開している。今年は、栃木県産の「とちあいか」を使用したシェイクを販売する。

「まぜるシェイク いちご ～とちあいか～」は、モスのバニラシェイクに栃木県産「とちあいか」を使用したいちごソースを合わせた一品。

「とちあいか」の酸味が少なく甘みと香りが強い特徴を活かし、あえて果肉が残るように粗く刻むことで、とちあいか本来の甘みと香りにほどよい酸味が調和したバランスの良いソースに仕立てている。

なお、セット価格に140円追加すると、Mサイズをセットドリンクとして選べる。また、同商品は5月中旬までの販売となる。

「ダブル ふんわりスフレパンケーキ ＜メープルシロップ＞」は、2025年3月からイートイン限定で販売している「ふんわりスフレパンケーキ ＜メープルシロップ＞」を2枚重ねたもの。今回、定番商品として仲間入り。

2枚重ねのしっとり・ふんわり食感のスフレパンケーキに、バターを乗せてカナダ産100％のメープルシロップをかけた一品。焼き方にもこだわっており、シンプルな作りながらもバターの塩味とメープルシロップの甘さを楽しめる。

プラス260円でドリンクセットの注文も可能。なお、イートインおよび11時以降限定での販売となる。