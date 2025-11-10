モスフードサービスは、11月12日から、全国の「モスバーガー&カフェ」全76店舗で新メニュー「あごだし香る 和風粥」と「鶏だし香る台湾風粥～鹹粥(シェンゾウ)～」を定番商品として販売する。

同商品は、「モスバーガー&カフェ」で初となるお粥メニューで、時間限定(～10:30および15:00～)・イートイン限定メニューとして提供するほか、レトルトパウチのテイクアウト専用商品も同時に販売する。

「あごだし香る 和風粥」(600円)は、焼きあご、昆布、鰹節でとっただしが香る、優しい味わいの和風粥。うるち米に、スケトウダラ、にんじん、小松菜、油揚げなどを加え、彩り豊かに仕上げられており、別添えのごま油をかけると、香ばしさがプラスされ、より豊かな風味を楽しめる一品。

「鶏だし香る 台湾風粥～鹹粥(シェンゾウ)～」(600円)は、野菜や肉などたくさんの具材を使った台湾のお粥である「鹹粥(シェンゾウ)」をモス流にアレンジしている。

鶏がらスープをベースにし、コクのある濃いめの味付けが特徴で、16種類の雑穀米やうるち米に、キャベツ、にんじん、セロリ、鶏むね肉、たけのこ、干しえびなど、具材をたっぷりと使用した満足感のある一品。本商品も、別添えのごま油をかけることで、より豊かな風味を楽しめる。

なお、どちらの商品もドリンクセット対象となる。

テイクアウト専用商品「物販 あごだし香る 和風粥」

テイクアウト専用商品「物販 鶏だし香る 台湾風粥～鹹粥(シェンゾウ)～」

「物販 あごだし香る 和風粥」(600円)および「物販 鶏だし香る 台湾風粥～鹹粥(シェンゾウ)～」(600円)は、イートインメニューと同じ味をテイクアウト専用のレトルトパウチ商品として販売。袋のまま湯煎、または別容器に移して電子レンジで温めるだけで、いつでも手軽に優しい味わいを楽しむことができる。

なお、両商品ともに終日販売の商品で、ごま油は付かない。また、ドリンクセットの対象外となる。