モスフードサービスは、昨年に続いて今年も日清食品の「チキンラーメン」とのコラボレーション企画を実施する。一部店舗を除く全国のモスバーガー店舗で、先着30人に「チキンラーメン」をプレゼントするキャンペーンや、「モスチキン無料引換券」のあたりつき限定パッケージ「チキンラーメン 5食パック」の販売などが予定されている。

世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」の鶏ガラスープとローストしょうゆの風味は、特製醤油だれに漬け込んだサクサクの「モスチキン」と相性がよい。この組み合わせを伝えるため、今年で3年目となる「チキンラーメン」と「モスチキン」のコラボレーションが実施される。

それに伴い、下記2つのキャンペーンが実施される。

1つ目のキャンペーンでは、11月24日から全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)で、「モスチキンセット」を購入すると、先着30人に1会計につき1食分の「チキンラーメン」が無料でプレゼント。

なお、「モスチキンセット」はセット価格に+50円で、「モスチキン」をサイドメニューにできるセットのこと。

2つ目のキャンペーンでは、11月下旬から全国のスーパーやドラッグストアなどでキャンペーン限定パッケージの「チキンラーメン 5食パック」を販売する。商品を購入し、「あたり」と書かれた「モスチキン無料引換券」が入っていれば、モスバーガーの店舗(一部店舗除く)で「モスチキン」1本と引き換えることができる。当選人数は6万人となる。

なお、賞品の引き換え期間は12月1日～2026年3月31日で、同商品が店頭に並ぶ時期は前後する可能性がある。