夫に渡した印鑑証明「車の手続きに必要だから」　でも実際はそれを…衝撃の告白に騒然

「姉妹に見える」「ママに見えない」――そう称された彼女の人生は、想像以上に壮絶だった。

17歳で出産した長女の高校卒業報告が5,660万インプレッションを記録し、一躍注目を集めたシングルマザー・あいりさん。結婚、出産、離婚を重ねた彼女が明かしたのは、「32歳の誕生日プレゼントが闇金の取り立て電話だった」という衝撃のエピソードだった。

8日に配信されたABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#105では、「波瀾万丈! シンママ＆シンパパ大集合! 壮絶な過去＆リアルな今を激白SP」と題し、5名のシングルファザー、シングルマザーが登場。昨年、当時17歳で出産した長女の高校卒業に関するSNS投稿が、驚異の5,660万インプレッションを記録したあいりさん。「姉妹に見える」「ママに見えない」と大きな話題を呼んだ。

そんなあいりさんは、自身の母も16歳で出産を経験していたことから、妊娠発覚当時は「好きなことができなくなるつらさがわかるから、やめておきなさい」と反対されたというが、元夫と産む決意をし、その後4人の子宝に恵まれる。

「32歳の誕生日プレゼントが闇金の取り立て電話だった」

しかし、元旦那の束縛などが原因で離婚し、31歳のときに再婚。その後5人目の子どもを出産した。しかし、結婚生活は長く続かず、出産後1年で離婚……。それを聞いた香取慎吾は心配そうに「また束縛してくるな……って思ったの?」と質問し、ななにーメンバーも「浮気?」とザワつく。するとあいりさんの口から「32歳の誕生日プレゼントが闇金の取り立て電話だった」との衝撃の告白が。

なんと再婚相手の元夫が内緒で借りた借金の取り立て電話が彼女のもとにかかってきたそうで、「車の手続きに必要だから印鑑証明がいるなどと言われていたんですけど、夫だから信用して渡していて……でも実際はそれを(借金の手続きに)使っていたんだろうなって」と振り返る。

そこでみちょぱが「そんなに借金をして何をしていたんですか?」と切り込むと、「競馬、ギャンブルですね」と回答。さらにEXIT・りんたろー。が「結婚前にそういう節はなかったんですか?」と聞くと、あいりさんは「なかったんですよ! お金があるように見えたんですよ!」と言い、スタジオを驚かせた。

