稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾によるABEMA『ななにー 地下ABEMA』の#90が12日に配信された。

ゆずぴさん

今回、「波瀾万丈！最強シングルマザー大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激白SP」と題し、中学生でシングルマザーになった人や、10代で2人の子供を出産した人など、5人のシングルマザーが登場した。中学2年生で妊娠した山口小妃南さんは、「母とラーメン店に行って、お腹が大きくない？と言われるまで妊娠に気づかなかった」と衝撃のエピソードを披露。また、ドラマ『ファーストペンギン！』のモデルとなった敏腕シングルマザー・坪内知佳さんは、「16年間、年間300日はホテル暮らし」という多忙な生活を明かした。

21歳で結婚し、22歳で出産したゆずぴさんは、子どもが生まれてわずか7カ月で離婚。その理由は夫の浮気だったと語る。さらに自身が19歳のとき母を亡くしたというゆずぴさんは、「人生後悔したくない」「自分のやりたいことを諦めたくない」という思いから起業を決意。家事や育児の合間にできる配信活動に魅力を感じ、2024年にライバー事務所を設立した。現在は約170人のママライバーが所属しており、もともと自身もライバーとして活動していたゆずぴさんの最高月収は150万円にのぼるという。現在は社長として、新人の育成プログラムを実施したり、リモートで配信のアドバイスを行ったりしている。

みちょぱが「どれくらい稼げるものなんですか？」と尋ねると、ゆずぴさんは「未経験で月300万稼いでるママさんもいます」「3桁超えている人は10%くらい」と驚きの実態を明かし、「視聴者の名前を呼ぶことで距離が縮まり、コアなファンになってくれる」「固定の時間に配信することが大切」と語り、配信時間を長く取るほど高額の投げ銭を得られる可能性が上がると説明。さらに「月5万円を稼ぎたい場合は週4日・1日1時間」「3桁を目指す場合は1日3時間、朝・夕方・夜に分けて配信する」など、稼げるライバーになるための実践的なテクニックも披露した。

キャイ～ン・天野ひろゆきが「男性にとって（直接会えるわけではないし）お見合いとかではないわけじゃない？」と投げ銭の理由を尋ねると、ゆずぴさんは「頑張っているから応援したい（んだと思います）」と回答。これに香取が「同じ気持ち！投げ銭してえ～！」とコメントし、スタジオを笑わせた。

(C)AbemaTV, Inc.