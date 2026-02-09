2月の代表的なイベントとしてまず思い浮かぶのはバレンタインデーですが、最近では2月22日の「ねこの日」もかなり浸透してきました。とくにネコ好きの人にとっては関連商品が多数リリースされ、楽しい時期ですよね。身近なコンビニの店頭にも様々な、かわいいアイテムが並びます。

2026年2月の新作5品まとめ(2月10日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで2月10日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年2月のスイーツ新商品まとめ

"2月22日はねこの日"にちなんだ、にゃんこの肉球の焼き印を入れたランチパック、肉球をイメージしたタルト、ヤマトグルーㇷ゚のクロネコをイメージしたビスケットをトッピングしたオムレットなどのアイテムや、「キットカット」の味わいのチョコラテ、大容量のチョコバナナソフトなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「【ファミリ～にゃ～ト大作戦！】にゃんチパック（にゃあん&ホイップ）」(178円)

価格 : 178円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

"2月22日はねこの日"【ファミリ～にゃ～ト大作戦！】対象商品。肉球の焼き印を入れたパンにつぶあんとホイップをサンドしたランチパックです。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類です。

©mofusand

「【ファミリ～にゃ～ト大作戦！】肉球タルト（いちご＆チョコ）」(248円)

価格 : 248円

発売地域:北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※沖縄県では2月13日(金)からの取り扱いです。

"2月22日はねこの日"【ファミリ～にゃ～ト大作戦！】対象商品。にゃんこの肉球をイメージしたいちごムースをトッピングしたタルトです。タルト台の中には、なめらかなチョコカスタードを入れました。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全3種類です。

［数量限定］

©mofusand

「【ファミリ～にゃ～ト大作戦！】クロネコのオムレット」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

"2月22日はねこの日"【ファミリ～にゃ～ト大作戦！】対象商品。ふんわりココアオムレット生地でココアクランチ入りのクリームを包み、ヤマトグルーㇷ゚公式キャラクター「クロネコ・シロネコ」の紙ピック1枚とクロネコをイメージしたネコ型のビスケットをトッピングしました。紙ピック、パッケージともにデザインは全3種類です。

［数量限定］

なお【ファミリ～にゃ～ト大作戦！】対象商品は、ほかにも多数用意しています。

©ヤマトホールディングス・電通・坂崎千春

「チョコラテ made with KITKAT®」(348円)

価格 : 348円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「キットカット」の味わいをイメージしたカップタイプのチルド飲料。別添の「キットカット クランブル」(フレーク状のキットカット)を混ぜることで食感も楽しめます。

［ファミリーマート限定・数量限定］

「赤城 たっぷりソフト チョコバナナ」(325円)

価格 : 325円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

チョコ×バナナの2色巻きのアイスにチョコソースを巻いた、大容量の食べごたえがあるアイテム。バナナアイスにはバナナ果汁を使用し、チョコアイスとチョコソースに負けない、バランスの取れたバナナの風味を楽しめます。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

2月10日発売の新商品は、"2月22日はねこの日"にちなんだ【ファミリ～にゃ～ト大作戦！】対象商品「にゃんチパック（にゃあん&ホイップ）」「肉球タルト（いちご＆チョコ）」「クロネコのオムレット」、「キットカット」の味わいをイメージしたチルド飲料「チョコラテ made with KITKAT®」、チョコとのバランスの取れたバナナの風味を楽しめる「赤城 たっぷりソフト チョコバナナ」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。