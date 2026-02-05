セブン‐イレブン・ジャパンは2月3日に、千葉県松戸市にある「中華蕎麦 とみ田」が監修した新商品「セブンプレミアム 中華蕎麦とみ田監修 豚ラーメン」(267.84円)を全国のセブン‐イレブンで販売開始した。さらに、「飯田商店」が監修した「セブンプレミアム ゴールド 飯田商店 ワンタン入りしょうゆらぁ麺」(354.24円)を対象としたキャンペーンも実施。

「セブンプレミアム 中華蕎麦とみ田監修 豚ラーメン」(267.84円)

「セブンプレミアム 中華蕎麦とみ田監修 豚ラーメン」(267.84円)は、「ガッツリ満足したい」「背徳感も楽しみたい」などの利用者の期待に応えるため、麺とスープにこだわって開発された。

麺は、食べ応えのあるワシワシとした食感を目指したフライ麺を使用。ガーリックを練り込んでおり、濃厚スープとしっかり絡み噛んだ瞬間に小麦の風味とともにパンチのある香りが広がる仕様になっている。

スープは、豚の旨味をメインに鶏・醤油・野菜をバランスよく重ねることで、濃厚でありながら臭みを抑えた奥行きのある味わいに仕上がっている。

「セブンプレミアム 中華蕎麦とみ田監修 豚ラーメン」商品イメージ

さらに、2月12日～18日の期間中、「セブンプレミアム ゴールド 飯田商店 わんたん入りしょうゆらぁ麺」を購入すると、マルちゃん「ミニワンタン」シリーズ1個と引き換えができるクーポンももらえる。

「セブンプレミアム ゴールド 飯田商店 わんたん入りしょうゆらぁ麺」は、濃口と淡口の醤油を緻密に配合した豚と鶏の旨みを楽しめるスープと、特許製法で生麺のような透明感や粘りある食感のノンフライ麺を使用。さらに、店舗で最も人気の「わんたん」をトッピングしている。

「セブンプレミアム ゴールド 飯田商店 わんたん入りしょうゆらぁ麺」(354.24円)

なお、クーポンの引き換え期間は2月19日～3月4日。無料クーポンは無人レジでは利用できず、他のセール・割引券と併用もできない。