ファミリーマートは2月10日から、「原神」とコラボレーションした「FAMIMA CAFÉ」のカップを沖縄県を除く全国のファミリーマートで展開する。

原神コラボカップが登場

原神は、グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseが配信するマルチプラットフォーム対応のオープンワールドRPG。2020年9月28日リリース以来、全世界で圧倒的な人気を誇っている。

今回のキャンペーンでは、人気キャラクターの「パイモン」をはじめ、「嘉明(ガミン)」「胡桃(フータオ)」「香菱(シャンリン)」のオリジナル描きおろしイラストをFAMIMA CAFÉのブレンドM・カフェラテMのカップにデザインした。数量限定で、いつもと違うデザインを楽しめる(なくなり次第終了)。

原神コラボカップ

「ファミマプリント」でブロマイドやポスターを発売

期間中、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、描きおろしのキービジュアルブロマイド・ポスター(L判300円、2L判400円、ポスター600円)とSDキャラクターブロマイド(L判300円、2L判400円)、描きおろしSDキャラクターステッカー(2L判500円)を発売する。販売期間は2月10日10:00～3月29日23:59まで。

「原神 コラボ描きおろしキービジュアル ブロマイド・ポスター」(L判300円、2L判400円、ポスター600円)

「原神」オリジナルグッズが登場

一部店舗では、オリジナル商品「アクリルスタンドキーホルダー」(1,320円)や「クリアファイル」(440円)、「ステンレスサーモタンブラー」(2,750円)を発売する。販売展開店舗情報などの詳細は特設ページで確認できる。

「原神 ステンレスサーモタンブラー 360ml」(2,750円)

©COGNOSPHERE