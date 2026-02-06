まだまだ続く物価高。食品や日用品の値上げが相次ぐなか、“お得さ”で注目を集めているのが、価格据え置きで具材や重量などを約50%増量した、ローソンの「盛りすぎチャレンジ」です。お得なキャンペーンには目がない筆者。これは見逃せない……! ということで、さっそく家族で挑戦してきました。

本キャンペーンは、1月26日より4週にわたって開催しています。第2弾は2月2日から、第3弾は2月9日から、第4弾は2月16日からと、週替わりで対象商品が登場します。

今回は、第2弾の商品を中心に9品をピックアップ。「盛りすぎチャレンジ」の名にふさわしいボリュームを、家族でしっかり堪能してみました。

盛りすぎ! ふわ濃チーズケーキ

総重量が約50%増量した「盛りすぎ! ふわ濃チーズケーキ」(319円)。商品名の通り、クリームがこれでもかというほどたっぷりのっています。

スプーンですくうと、一口目からしっかりとクリームがのり、食べ応えは抜群。濃厚でありながら後味はさっぱりとしており、爽やかなチーズの風味を最後まで楽しめます。通常サイズ以上に、この“盛りすぎサイズ”だからこそ味わえる満足感がありました。

盛りすぎ! 塩焼そば

総重量600g超えの「盛りすぎ! 塩焼そば」(538円)。箸で麺をひとすくいしても、容器の底がまったく見えません。大人2人と幼児1人で分けて食べてみましたが、夜ごはんとしてもちょうどいいボリューム感。

シンプルながらもやみつきになる味わいで、最後まで飽きずに食べ進められました。手軽に出せて満足度も高く、忙しい日の強い味方です。

盛りすぎ! 照焼チキンたまごサンド

照焼チキンの量が約50%増量した「盛りすぎ! 照焼チキンたまごサンド」(365円)。サンドイッチは3つ入りで、中から甘辛い照焼チキンがあふれ出します。

1切れでもしっかり満足できるボリューム

一口かじると、チキンの旨みが口いっぱいに広がり、1切れでもしっかり満足できるボリューム。ランチにも軽食にも頼れる一品です。

盛りすぎ! 具!おにぎり ポーク玉子(シーチキンマヨネーズ)

ポークランチョンが約50%増量した「盛りすぎ! 具!おにぎり ポーク玉子(シーチキンマヨネーズ)」(322円)。ご飯の中には、ポークランチョン、甘さ控えめの玉子焼き、シーチキンマヨネーズがぎっしり。

具の存在感が圧倒的で、ご飯は“おまけ”のように感じるほど。ポークランチョンが2枚になり、食べ応えも倍増。特大サイズのおにぎりです。

盛りすぎ! 厚切りロースカツサンド

「盛りすぎ! 厚切りロースカツサンド」(495円)は、通常2個入りのロースカツサンドが、キャンペーン中は3個入りに。価格据え置きで1個増量という、思わず二度見してしまう仕様です。

「数が増えた分、薄いのでは?」と疑ってしまいましたが、その心配は無用。一つひとつがしっかり肉厚で、1個だけでも十分な食べ応え。大人2人でシェアしても満足できるボリュームでした。

盛りすぎドリンク2種

ドリンク類も盛りすぎ対象に! 「飲む杏仁豆腐(甘すぎ)」(218円)、「クラフトレモネード(酸っぱすぎ)」(218円)は、通常商品も並んでいましたが、盛りすぎチャレンジ版はパッケージが異なるのもポイントです。

コップなみなみ1杯分

杏仁豆腐はパンダのお腹がふっくら、クラフトレモネードは酸っぱそうな表情に。どちらも手に取った瞬間にずっしりと重さを感じます。

実際にコップに注いでみると、なみなみ1杯分ほど。デザートドリンクとしても満足感の高い内容量でした。

盛りすぎお菓子2種

「ローソンオリジナル ミニアスパラガス 50%増量 107g」(118円)、「ローソンオリジナル ザク!サク!クランチチョコ 50%増量 81g」(198円)

「ローソンオリジナル ミニアスパラガス 50%増量 107g」(118円)、「ローソンオリジナル ザク!サク!クランチチョコ 50%増量 81g」(198円)、ローソンオリジナルのお菓子も50%増量中!

ちょっとしたパーティー感のあるボリューム

お皿に出してみると、ちょっとしたパーティー感のあるボリュームです。クランチチョコは、筆者が購入したものでは14粒入り。ひとりで楽しむのはもちろん、シェアにもぴったりな量で、これは素直にうれしいポイントでした。

メガホットコーヒー

「メガホットコーヒー」(260円)は、「ホットコーヒー(L)」と比べて約50%以上増量したメガサイズ。2月9日までは「ホットコーヒー(L)」と同価格で提供されています。

デザートと一緒にいただくのにぴったりですが、さすがメガサイズ。なかなか飲みきれず、午後の作業中は目がギンギンに冴えていました!

そのほか、「ペヤング 激辛やきそば 50%以上増量(辛すぎ)」(231円)は、麺重量が約50%増量した「ペヤング 激辛やきそば」。名前の通り、しっかり“辛すぎ”なので、挑戦する際は覚悟が必要です。激辛フードがお好きな方や、辛さの耐性に自信のある方はぜひチャレンジしてみてください!

価格据え置きでここまで増量されると、「本当にいいの……?」と思ってしまうほど。家族でシェアすれば満足感も倍増する、ローソンの「盛りすぎチャレンジ」。気になる商品がある人は、ぜひ店頭でチェックしてみてください。続く第3弾、第4弾も楽しみです!