ファミリーマートは2月10日、「ファミマルKITCHEN」より、サンマルクホールディングスが運営する生麺専門「鎌倉パスタ」監修の2商品を全国のファミリーマートで発売する。

鎌倉パスタは、もちもち生麺を和のテイストで楽しむパスタ専門店で、現在全国に200店以上を展開している。ファミリーマートでは、同店監修のパスタを昨年2月に発売し、発売初週にはパスタカテゴリーの売上数ランキング1位・2位を独占するなど好評を得た。

今年は、昨年好評だったメニューを大幅にアップデートした「生パスタ明太カルボナーラ」(550円)と、新メニュー「生パスタチーズボロネーゼ」(578円)の2種類を展開する。鎌倉パスタ監修のもと、生パスタの食感はもちろん、麺とソースの相性にもこだわったという。

明太カルボナーラは、昨年よりもチーズ感をアップさせることで、カルボナーラ本来の濃厚なコクを楽しめる仕立てに。クリーム系のソースと相性の良い「フェットチーネ」を新たに採用し、ソースとの一体感を向上させた。

チーズボロネーゼは、 鎌倉パスタのボロネーゼの特長である「トマト感」を味わえるボロネーゼ。肉の旨味に加え、チーズのコクと風味をしっかりと感じられる、バランスの良いソースに仕上げた。配合を見直し、改良を重ねた弾力のある麺を使用。濃厚なボロネーゼソースに負けない、麺そのものの美味しさを楽しめる。