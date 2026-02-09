「同じ温度感」「なんか安心」あの、プライベートで親しい“俳優”の存在

歌手でタレント・あのが3日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。ゲストで俳優の岡山天音と“仲良し”トークを繰り広げた。

「ディズニーもこのテンションでいいんだ」「めっちゃ楽」

2019年放送のMBS・TBS系ドラマ『ゆうべはお楽しみでしたね』で共演して以来、プライベートでも親交があるあのと岡山。あのが、「僕なんかを輪に入れてくれて、一緒に遊びに行ってくれた」「どうやってしゃべろう? みたいな。友達が全然いなかったから。でも、気さくにしゃべってくれたの。天音くんも(本田)翼ちゃんも。うれしかった」と感謝を伝えると、岡山は、「ええ～意外(笑)」と照れながら返した。

これまで、リアル脱出ゲームやディズニーランド、動物園などに遊びに行っているという2人。あのは、「同じ温度感というか。天音くんは、動物を見ても“ふ～ん、いるんだ”みたいな。こっちから足運んでんのに、あっちがいたみたいなテンションだから。それが面白いし、なんか安心する」「ディズニーもこのテンションでいいんだって思ったの。“なんかミッキーいるわ”みたいな(笑)。それがめっちゃ楽だな～って」と告白。続けて、「僕も結構そのテンションだから。テンション低くない? って思われちゃうけど、天音くんがそうだから楽」と気が合う理由を打ち明けた。

一方の岡山も、あののライブをたびたび観に行っているという。昨年9月に行われたあのの日本武道館ワンマンライブに行くために、「ここは絶対空けてください」と半年前からお願いしていたと明かすと、あのは、「ありがとう。そこまでして来てくれて、僕もうれしかった」と感激。岡山が、ライブについて、「いやもうヤバい。食らってね。なんか夜とかも、眠れなくなっちゃって……。すごいよ、あれ」と興奮気味に振り返ると、あのは、「ホントかよ(笑)。マジ?」とツッコみながら、「うれしい。LINEもくれて、“よかった”って」とはにかんでいた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。