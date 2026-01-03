あの「うわー! ヤダー!」と“逃走”…加地倫三Pの神対応に感謝「僕のために…」

歌手でタレント・あのが昨年12月30日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。『M-1グランプリ2025』決勝戦の生放送当日を振り返った。

あの

「え? ニューヨーク? 電撃参戦?」パニック状態に

21日にABCテレビ・テレビ朝日系で生放送された同大会について、あのは、「僕、リアタイできなかった」と吐露。当日は、ちょうどテレビ朝日で収録だったが、「すぐそばで『M-1』をやるってことですよ」と話しながら、「どっちみちリアタイできないから、ネタバレを踏みたくなかったの」「その日はSNSを遮断して。Xも見ない、インスタも見ない、TikTokも見ない。まったく何も見ずに過ごしました」と回顧した。

収録中も、「そろそろはじまるな～。家買って観ようって。ちょっとワクワクドキドキって感じで」と『M-1』を楽しみにしていた様子のあの。しかし、休憩後にスタジオへ戻ろうとしたところ、「人がブワーッて集まってて。何だろう? と思って見たら、モニターがあって。スタンドマイクと2人が立ってて。“おい! 『M-1』じゃねーか!”って」と苦笑い。あのは思わず、「うわー! 観ないー! ヤダー!」と叫びながら走って逃げたといい、「誰かまではわかんなかったの。でも、絶対『M-1』なの。絶対漫才してるの。正直ニューヨークに見えて、“え? ニューヨーク? 電撃参戦?”みたいな。もうパニックになって……」と打ち明けた。

すると、その様子を見ていた同局の加地倫三プロデューサーが、「(共演者の)ザキヤマさんも観たくないから。観たくない人が結構いるもんね」とモニターを消してくれたという。さらに、「スタッフ一同協力して、ネタバレしないようにしましょう」と呼びかけてくれたと明かし、「加地さんが、ザキヤマさんと僕のために……」と感謝。ネタバレすることなく、無事に収録を終えたあのだったが、タクシーに乗ろうと出口に向かうと、「デカいモニターがバンッてあって。ふっと見たら、パーンッて金のテープが舞ってんのよ(笑)。“優勝してるー! ええー!”って」と最後の最後でトラップに引っかかったと明かした。

「ちょうど金のテープがモザイクみたいになってて、誰だがハッキリわかんなかった」となんとかネタバレを逃れたあの。「家に着いて、『M-1』は無事に観れました。落ち着いてちゃんと観れた」と報告し、「たくろうさん、おめでとうございます!」と祝福。「めっちゃ面白かった。ホントに一般の方々を楽しませてくれる芸人さんたちに感謝ですよね。ドキドキすごかったよね。やっぱ『M-1』って、毎年すごい盛り上がりだよね」と大興奮で、「無事に観れたのでよかったです。こんなてんやわんやするとは思わなかったけど……。楽しめました。ニューヨーク一切出てなかった(笑)」と笑いながら締めくくった。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。