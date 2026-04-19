「今日も当然眠い」「参ったね～」お笑い芸人の有吉弘行が、たまっている育児疲れを明かした――。

有吉弘行

昼寝を勧められるも「日中は寝かしてもらえない」

12日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、「子育て真っ最中の私、今日も当然眠いんですけど……」とこぼした有吉。現在、2歳と0歳の子供がいるため、「睡眠は、ずいぶん取ってない」とつぶやき、「いつまでなんですかね……?」と大あくび。アシスタントのタイムマシーン3号・関太が、「うちは4歳になって、だいぶ寝れる感じになりました。夜も寝るし、起きないし」とフォローするも、「そうだよな～。あぁ、参ったね～」と苦笑しながら返した。

睡眠不足に悩まされている有吉は、「本当にマジで3時間。何となく頭の片隅で気になってるから」と子供のたちの様子が気になり、ぐっすり眠れない様子。昼寝を勧められるも、「やっぱり日中は寝かしてもらえないよね。ツープラトン攻撃(笑)。ちょっとツープラトン攻撃が、なかなか大変でございます」と明かしながら、「ボーッとしてて……。ちょっと寝かしてもらって……。何となく相づち打つから……」と消え入りそうな声で懇願した。

「髪がビチョビチョのまま来ちゃったんで、体が冷えてる。子供を風呂に入れて、ついでに頭をドボンと。なんとかちょっとでも洗おうと。寝不足だし、体が冷え切ってます」と打ち明けつつ、2時間の生放送を乗り切った有吉。エンディングでは、「お別れの時間が近づいてまいりました」と言いながら、「まだあと1時間かと思ってしまった……」とぼんやり。その様子に、アシスタント陣も、「ちょっと寝てから帰ったほうが。5分でもだいぶ違いますから!」「寝てもらいたい」と本気で心配していた。