お笑いコンビ・爆笑問題の太田光と田中裕二が、14日深夜に放送されたTBSラジオ『JUNK 爆笑問題カーボーイ』(毎週火曜25:00～27:00)で、過去の解散危機を振り返った。

「ふざけんな! お前」「俺は笑いなんかいらない」とヒートアップ

太田は「俺らの一番の大きなケンカは『はばたけ!ペンギン』の楽屋」と切り出し、かつてTBS系で放送されていたバラエティ番組での一幕を回想。「発砲スチロールの岩をぶつけるコントをやったんだよ。かといって、大きな岩でかなりずっしり重り入ってるから。リハーサルで、俺が散々こいつ(田中)の頭目掛けてガンガンやってたの」と語った。

前を向いていた田中は、誰の仕業が分からずにスタッフを叱責。楽屋に戻った太田が、「あんな怒っちゃダメだよ。みんな引くし、手加減しても面白くないんだから。実はお前に当ててたの俺だから」と告白したという。

それに対して、田中は「はー!? お前か! 冗談じゃない」と激怒。太田も「ふざけんな! お前さ、あれ痛くなきゃ面白くねえんだよ。痛いのと、笑い取らないの、どっちがいいんだ」と応戦してヒートアップ。すると田中は「俺は笑いなんかいらない」と吐き捨て、本番5分前に楽屋を出てしまったとのこと。

当時の心境について田中は、「もうやめようと思って。それほどひどいことをお前はやってる。反省しろぐらいの気持ちで」と回顧し、太田も「『解散だ』って」と当時のやり取りを明かした。

その後もしばらく戻らなかったため、マネージャーが様子を見に行くことに。田中はベンチでお茶を飲んでいたといい、太田は「『気分を落ち着かせよう』って」と笑いながら振り返り、「あれはひどかったな」と当時を懐かしんでいた。